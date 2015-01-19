به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی نشست تخصصی باعنوان «نقد ترجمه مبتنی بر تحلیل انتقادی گفتمان» برگزار می کند. نقد علمی ترجمه از زمان شکل گیری مطالعات ترجمه مبانی قابل توجهی یافته است که بررسی و اجرای آنها می تواند به ارتقای کیفی ترجمه در حوزه های مختلف کمک نماید نقد ترجمه مبتنی بر تحلیل انتقادی گفتمان یکی از مبانی نظری این حوزه می باشد.

این نشست با حضور دکتر کورش عاکف و محمدرضا اربابی در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سالن اندیشه برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری این نشست شنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ودر سالن اندیشه واقع در بزرگراه کردستان،خیابان ایرانشناسی (۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طبقه سوم برگزار می شود.

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