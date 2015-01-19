سهم دقیق واحدهای صنعتی اصفهان از تسهیلات مشخص شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، «خسرو کسائیان» رئیس اتاق اصفهان در چهل و هفتمین جلسه هیات نمایندگان در ماه دی با اشاره به برگزاری انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی گفت: انتخابات روز دوشنبه ۱۸ اسفند به صورت سراسری برگزار می شود و ۱۵ نماینده اصفهان در این انتخابات منتخب می شوند.

وی از برگزاری جشن پایان سال اتاق اصفهان در ۲۱ اسفند سال جاری خبر داد و گفت: در این مراسم عملکرد چهار ساله اتاق همراه با تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی کشور به اطلاع اعضای اتاق می رسد.

پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی شفاف سازی شود

«سیدعبدالوهاب سهل آبادی» نایب رئیس اتاق اصفهان در این جلسه گفت: به گفته مسئولین بانک مرکزی ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به استان اصفهان اختصاص داده و امیدواریم با شفاف سازی مشخص شود سهم واحدهای صنعتی از این میزان تسهیلات چه میزان است.

وی افزود: همکاری تشکل های اقتصادی مانند اتاق و خانه صنعت می تواند به بانک ها در شناسایی واحدهای صنعتی واقعی کمک کند تا علاوه بر تقویت تولید شاهد صادرات آنان نیز باشیم.

شهرداری و اتاق اصفهان می توانند زمینه ایجاد زیرساخت های اقتصادی را فراهم کنند

«ابوالقاسم سرتیپی»عضو هیئت رئیسه اتاق اصفهان در این جلسه با اشاره به ارتباط نزدیک اتاق با شهرداری اصفهان در پروژه سالن اجلاس سران و شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گفت: سالن اجلاس سران می تواند به عنوان یک مرکز تجارت بین الملل اصفهان با مشارکت اعضای اتاق شناخته شود .

وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی یک بنگاه اقتصادی و انتفاعی نیست بلکه تلاش می کند زیرساخت های اقتصادی و صادراتی را با همکاری بخش دولتی و شهرداری برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.

وی با اشاره به خرید بخش گسترده سهام سایر سهامداران شرکت نمایشگاه استان اصفهان توسط شهرداری اصفهان تصریح داشت: شهرداری در حال حاضر ۶۷ درصد و اتاق اصفهان ۷ درصد سهام شرکت نمایشگاه را به خود اختصاص دادند و این دو بخش با تعامل و همکاری می توانند زمینه توسعه این شرکت را در محل جدید ایجاد کنند.