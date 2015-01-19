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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۵

فیلم/ انفجار موشک فالکون ۹ هنگام فرود بر کشتی روباتیک

فیلم/ انفجار موشک فالکون ۹ هنگام فرود بر کشتی روباتیک

شرکت اسپیس ایکس در ادامه انجام کارهای متفاوت در عرصه فضا به فرود یک موشک روی کشتی روباتیک در اقیانوس اطلس روی آورد که این طرح با شکست و انفجار مواجه شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اسپیس ایکس، یکی از شرکت های فضایی است که به انجام کارهای متفاوت در عرصه فضایی شناخته می شود. این شرکت در ساخت و تولید راکت، کاوشگرهای بدون سرنشین یا خودروهای برقی متفاوت و ... شناخته می شود. موشک فالکون V1.1 9  تجهیزات لازم برای فضانوردان ایستگاه بین المللی فضایی را حمل می کند.

این موشک قرار بود تا روی کشتی روباتیکی در اقیانوس اطلس فرود آید که دچار مشکل شد و با انفجار موشک این ماموریت به پایان رسید. اما این روش جدید باعث شد تا دوره جدیدی از پرتاب و فرودهای موشک ها رقم بخورد.

کد مطلب 2467944

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