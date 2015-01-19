نسل جدید دپارتمان توالی ژنتیکی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه با حضور آیت الله امامی کاشانی، دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو ، دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی دیگر از مسوولان برگزار شد.

وزیر بهداشت در مراسم افتتاحیه این مرکز گفت: وجود امکانات تشخیصی موجود به منظور تشخیص ناهنجاری های ژنتیکی ، باعث می شود تا از بارداری های پرخطر پیشگیری شود.

هاشمی با ابراز خرسندی از خدمت رسانی موسسه پزشکی نسل امید مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی به مردم، گفت: امید است مراکز این چنینی افزایش پیدا کند تا همه مردم در سراسر کشور از خدمات کنترل اختلالات رشد و تکامل و ناهنجاری های زمان تولد بهره مند شوند.

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد تا مراکزی مشابه، توسط خیرین سلامت در همه جای کشور ساخته شود و خدمات آنها در دسترس همه مردم قرار گیرد و ادامه داد: وزارت بهداشت در حوزه آموزشی می تواند حضور داشته باشد و در ارائه خدمات توانبخشی هم، انتظار داریم سازمان بهزیستی و هلال احمر فعال تر حضور یابند .

به گفته دکتر هاشمی، تمام افرادی که در مراکزی مثل پژوهشگاه رویان و موسسه پزشکی نسل امید خدمت می کنند، به نوعی عمل صالح انجام می دهند.

وی افزود: بخشی از مشکلات ناشی از ناتوانی و معلولیت ها در نوزادان، به دلیل کم اطلاعی افراد جامعه و بخش عمده ای از آن به دلیل عدم بهره مندی مردم از وجود خدماتی است که می تواند از معلولیت ها و ناهنجاری های زمان تولد پیشگیری کند.

وزیر بهداشت یادآور شد: وجود امکانات تشخیصی موجود به منظور تشخیص ناهنجاری های ژنتیکی، باعث می شود از بارداری های پرخطر و تبدیل به مشکلات بزرگ تر پیشگیری کرد.

وی با اشاره به وجود نارسایی هایی در بخش توانبخشی کشور، گفت: چنانچه خدمات توانبخشی مناسب و خوب برای بیمار بعد از برخی اعمال جراحی صورت نگیرد، ممکن است نتیجه نامطلوبی از جراحی داشته باشیم و با انجام توانبخشی مناسب برای بیمار می توان از بسیاری اعمال جراحی نابجا جلوگیری کرد.



وزیر بهداشت در ادامه بر لزوم انجام اقدامات لازم توانبخشی از سوی سازمان بهزیستی تاکید کرد و گفت: لازم است بیمه های درمانی در خصوص پوشش خدمات توانبخشی همکاری بیشتری داشته باشند. امید است در آینده همان طور که جهت گیری دولت و مجلس است به این عدالت برسیم تا بیمار به جز درد و رنج بیماری نگرانی دیگری نداشته باشد.

هاشمی با اشاره به ایجاد مراکزی برای مراجعه بیماران صعب العلاج از سال آینده خاطرنشان کرد: در این مراکز، خدمات جامعی مثل شیمی درمانی و رادیوتراپی به بیماران سرطانی ارائه خواهد شد.