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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۳۳

با حضور وزیر بهداشت

نسل جدید دپارتمان توالی ژنتیکی افتتاح شد

نسل جدید دپارتمان توالی ژنتیکی افتتاح شد

نسل جدید دپارتمان توالی ژنتیکی در مرکز جامع تشخیص ژنتیکی قبل و بعد از تولد افتتاح به همت آیت الله امامی کاشانی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه با حضور آیت الله امامی کاشانی، دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  ، دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی دیگر از مسوولان برگزار شد.

وزیر بهداشت در مراسم افتتاحیه این مرکز گفت: وجود امکانات تشخیصی موجود به منظور تشخیص ناهنجاری های ژنتیکی ، باعث می شود تا از بارداری های پرخطر پیشگیری شود.

هاشمی با ابراز خرسندی از خدمت رسانی موسسه پزشکی نسل امید مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی به مردم، گفت: امید است مراکز این چنینی افزایش پیدا کند تا همه مردم در سراسر کشور از خدمات کنترل اختلالات رشد و تکامل و ناهنجاری های زمان تولد بهره مند شوند.

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد تا مراکزی مشابه، توسط خیرین سلامت در همه جای کشور ساخته شود و خدمات آنها در دسترس همه مردم قرار گیرد و ادامه داد: وزارت بهداشت در حوزه آموزشی می تواند حضور داشته باشد و در ارائه خدمات توانبخشی هم، انتظار داریم سازمان بهزیستی و هلال احمر فعال تر حضور یابند .

به گفته دکتر هاشمی، تمام افرادی که در مراکزی مثل پژوهشگاه رویان و موسسه پزشکی نسل امید خدمت می کنند، به نوعی عمل صالح انجام می دهند.

وی افزود: بخشی از مشکلات ناشی از ناتوانی و معلولیت ها در نوزادان، به دلیل کم اطلاعی افراد جامعه و بخش عمده ای از آن به دلیل عدم بهره مندی مردم از وجود خدماتی است که می تواند از معلولیت ها و ناهنجاری های زمان تولد پیشگیری کند.

وزیر بهداشت یادآور شد: وجود امکانات تشخیصی موجود به منظور تشخیص ناهنجاری های ژنتیکی، باعث می شود از بارداری های پرخطر و تبدیل به مشکلات بزرگ تر پیشگیری کرد.

وی با اشاره به وجود نارسایی هایی در بخش توانبخشی کشور، گفت: چنانچه خدمات توانبخشی مناسب و خوب برای بیمار بعد از برخی اعمال جراحی صورت نگیرد، ممکن است نتیجه نامطلوبی از جراحی داشته باشیم و با انجام توانبخشی مناسب برای بیمار می توان از بسیاری اعمال جراحی نابجا جلوگیری کرد.

وزیر بهداشت در ادامه بر لزوم انجام اقدامات لازم توانبخشی از سوی سازمان بهزیستی تاکید کرد و گفت: لازم است بیمه های درمانی در خصوص پوشش خدمات توانبخشی همکاری بیشتری داشته باشند. امید است در آینده همان طور که جهت گیری دولت و مجلس است به این عدالت برسیم تا بیمار به جز درد و رنج بیماری نگرانی دیگری نداشته باشد.

هاشمی با اشاره به ایجاد مراکزی برای مراجعه بیماران صعب العلاج از سال آینده خاطرنشان کرد: در این مراکز، خدمات جامعی مثل شیمی درمانی و رادیوتراپی به بیماران سرطانی ارائه خواهد شد.

کد مطلب 2467947
زهره بال

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