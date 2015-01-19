جلوگیری از هدررفتن خون در جراحی با ابداع محقق ایرانی دانشگاه تورنتو

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر انجام اعمال جراحی به ویژه آن دسته از جراحی هایی که با قلب و رگهای خونی سر و کار دارد با هدر رفت خون زیادی همراه است که این مسأله می تواند به در خطر افتادن سلامت بیمار منجر شود. از آن گذشته بازپس زده شدن خون و گروههای خونی که به بیمار در حین انجام عمل جراحی تزریق می شود، فرآیند جراحی را پیچیده تر می کند.

این چالش موجب شده تا در سالهای اخیر تلاشهای زیادی جهت ارایه فناوری های نوین پزشکی با هدف کاستن از حجم خون از دست رفته در اتاق های جراحی صورت گیرد.

پیشرفت های صورت گرفته در تکنیک های جراحی به معنای کاستن از حجم خون از دست رفته است حتی اگر صحبت از جراحی پیچیده قلب در میان باشد که به طور معمول جراحان حجم قابل توجهی خون ذخیره آماده نگاه می دارند.

دکتر کیوان کرکوتی، محقق ایرانی بیمارستان عمومی و دپارتمان بیهوشی و درد دانشگاه تورنتو در صدر تیمی از محققان قرار دارد که دستگاهی جدید برای جلوگیری از هدر رفتن خون در حین انجام اعمال جراحی ساخته اند.

از قابلیت های مهم این دستگاه می توان به کنترل دقیق توانایی بدن در شکل دهی لخته های خونی اشاره کرد. این دستگاه هم اکنون در 12 بیمارستان سراسر کانادا به بوته آزمایش گذاشته شده است تا مشخص شود تا چه میزان در حفظ خون در اتاق های جراحی کمک می کند.

این دستگاه جدید ROTEM نام دارد. نسخه قبلی این فناوری در مدت یک ساعت تشخیص می داد که گروه خونی در حال تزریق به بیمار نیازمند به خون در اتاق جراحی پس زده می شود یا نه. همچنین این دستگاه قابلیت بررسی سایر فرآوردهای خونی مورد نیاز جهت تزریق به بدن بیمار را هم دارد اما حالا نسخه مدرن آن ارایه شده، دستگاهی که این فرآیند را بین 5 تا 10 دقیقه انجام می دهد.

تیم جراحان با استفاده از این فناوری نوین به درستی تشخیص می دهند که چه محصولات خونی (سلولهای قرمز خون – پلاکت – پلاسما – برای تزریق به بیمار مورد نیاز است.