ساختار اصلی توسعه دولت الکترونیک تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن حسین زاده مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی از تدوین و تصویب ساختار اصلی توسعه دولت الکترونیک در این استان در کارگروه استانی رسیده است، گفت: برنامه ها و سیاست های کلی توسعه دولت الکترونیک در دستگاهها و سازمان ها ی استان آذربایجان شرقی مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه دولت الکترونیک در سه حوزه دفاتر پیشخوان دولت، طراحی و پیاده سازی درگاه پورتال استانی و تهیه معماری شبکه زیرساخت و (IX) با جدیت دنبال می شود گفت:

مراحل طراحی درگاه پرتال استانی به اتمام رسیده و به زودی فرآیندها و خدمات مختلف سازمان ها برای مهاجرت به روی پورتال به دستگاهها ابلاغ می شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی از ایجاد کمیته های فنی به منظور نظارت و ارزیابی و پیگیری خدمات در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و گفت: برای نخستین بار در کشور خدمات شهرداری تبریز به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شد؛ همچنین در تلاش هستیم تا خدمات ادارات دولتی به دفاتر ICT روستایی واگذار شود.

دبیر توسعه دولت الکترونیک استان آذربایجان شرقی گفت: در حوزه تهیه معماری شبکه زیرساخت توسعه دولت الکترونیک در حال طراحی شبکه زیرساخت هستیم که به زودی به مرحله پیاده سازی و بهره برداری می رسد.