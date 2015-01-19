درگیری برخی از تماشاچیان فوتسال با خبرنگاران/هیئت فوتبال برخورد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم "اقتدار نوین فردوسی" مشهد و "تاسیسات دریایی" تهران که عصر شنبه در چارچوب رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به تساوی سه بر سه رضایت دادند با اعتراض مربیان و هواداران به نحوه داوری به دلیل دخالت هواداران تیم های حاضر در سالن به خشونت کشیده شد و پای خبرنگاران را نیز به این میدان باز کرد.

حامد پویان و مهدی داوری تصویربردار و خبرنگاران صدا و سیمای خراسان رضوی که مشغول تهیه گزارش این درگیری بودند توسط تعدادی از هواداران حاضر در سالن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و موجب شد تا اصحاب رسانه نیز با انتشار بیانیه های مختلف با این موضوع درگیر شوند.

خبرنگاران دارای حرمت هستند

در همین رابطه خانه مطبوعات خراسان رضوی با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن ضرب و شتم خبرنگاران بیان داشت: خبرنگاران در هر جامعه ای صاحب حرمت هستند زیرا آنها هر جا که هستند نظارت هست و فریضه "امر به معروف و نهی از منکر" در قالبی نو اقامه می شود.

در این بیانیه عنوان شد: از ورزشکاران که مشق جوانمردی می کنند و از محیط های ورزشی که کلاس جوانمردی است انتظار می رود، بر طریق مروت گام بردارند.

خانه مطبوعات خراسان رضوی همچنین از مسئولان و متولیان امر خواست تا در اسرع وقت با برخورد قاطع و قانونی با خاطیان، بر ناهنجاری هایی از این دست نقطه پایان بگذارند.

عکاسان نیز دست به قلم شدند

انجمن عکاسان و خبرنگاران ورزشی خراسان رضوی نیز به دنبال این حادثه روز گذشته دست به قلم شدند و با محکوم کردن ضرب و جرح اصحاب رسانه آن‌ هم در مقابل دیدگان نیروهای حراستی و انتظامی، ضمن پیگیری حقوق قانونی خود خواستار شناسایی و مجازات عاملان این اقدام شد.

در بیانیه ای که روز گذشته توسط عکاسان و خبرنگاران ورزشی خراسان رضوی صادر شد تاکید شد: گزارشگران، تصویربرداران و عکاسان حوزه ورزش در انجام رسالت خطیر اطلاع‌رسانی خود متاسفانه همواره از سوی برخی افراد که با ورزش سنخیتی هم ندارند و به اشتباه وارد این حوزه شده‌اند با تهدیدهای بسیار زیادی مواجهه بوده‌اند.

خبرنگاران ورزشی استان یادآور شدند هرچند خطر با حرفه خبرنگاری تنیده شده اما این به معنای ارزان شدن جان، مال، آبرو و آرامش خانواده فعالان عرصه اطلاع‌رسانی نیست که هرازگاهی مورد ضرب و جرح توسط فرد یا افرادی که منافع محدود خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند قرار بگیرند.

هیئت فوتبال با متخلفان برخورد می کند

در همین راستا دبیر هیئت فوتبال خراسان رضوی اظهار داشت: شهروندان خراسانی و همچنین اصحاب رسانه مطمئن باشند اگر پشت این ماجرا باشگاه خاص یا افراد خاص مرتبط با باشگاه‌ها باشند هیئت فوتبال با آنها برخورد شدیدی خواهد کرد.

حسن نوری در گفتگو با مهر بیان داشت: متاسفانه این نوع رفتارها به فوتبال ضربه زده و موجب سبب سلب اعتماد دوستداران فوتبال و خانواده‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه این موضوع به جد دنبال و با عاملان این واقعه برخورد می شود ادامه داد: هیئت فوتبال خراسان رضوی مخالف اینگونه فضاها و رفتارها است و برای تعامل و همکاری با رسانه‌ها دریغ نخواهد کرد.

نوری بدر تشریح اقدامات انجام شده در این راستا بیان داشت: در همین رابطه جلسه ای با حضور اعضای کمیته انضباطی در دستور کار قرار دارد.

وی اعلام کرد: گزارش ناظر این مسابقه آماده شده و ظرف ۲۴ ساعت آینده برای طرح در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارایه و ارسال می شود.

نوری بیان داشت: بر اساس گزارش و مشاهدات ناظر رقابت بین دو تیم تاسیسات تهران و فردوسی مشهد به نظر می رسد اعتراضات مربی تیم تاسیسات تهران در تحریک هواداران و ایجاد تنش در این مسابقه تاثیر گذار بوده است.