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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

نمایشگاهی از 15 ساز سه‌تار در خانه هنرمندان ایران

نمایشگاهی از 15 ساز سه‌تار در خانه هنرمندان ایران

نمایشگاهی از سه‌تارهای محمدعلی برومند پنجشنبه دوم بهمن در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ایران افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاهی شامل 15 ساز سه‌تار از ساخته‌های محمدعلی برومند با نام‌های لعل، بیداد، طرفه، شهناز، پرند، نغمه، اورنگ، هما، رعنا، خسروانی، بسته نگار، کرشمه، عشاق و... ساعت 17 در خانه هنرمندان برگزار می شود.

محمدعلی برومند متولد سال 1314 و خواهرزاده نورعلی خان برومند است و از بعد از انقلاب اسلامی در ایران، به راهنمایی نورعلی خان برومند، شروع به ساخت سه‌تار کرده است.

آخرین روز برگزاری این نمایشگاه، مصادف خواهد بود با نهمین شب از «شب‌های ایرانشهر» خانه هنرمندان ایران که به بزرگداشت نورعلی‌خان برومند اختصاص دارد. این برنامه از سلسله برنامه‌های معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران به شمار می‌رود و در تالار استاد جلیل شهناز این مجموعه برگزار خواهد شد.

نمایشگاه سه‌تارهای محمدعلی برومند تا 9 بهمن ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند برای دیدن آثار این نمایشگاه همه روزه از ساعت 13 تا 20 به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

کد مطلب 2467958
عطیه موذن

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