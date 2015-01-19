۸ کاروان دانش آموزی تا نیمه اسفند از البرز راهی مناطق عملیاتی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اخلاقی در حاشیه اعزام نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزان دختر که صبح امروز انجام شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز ۱۶۰ دانش آموز دختر در قالب چهار دستگاه اتوبوس به مدت چهار روز راهی مناطق عملیاتی جنوب شدند.

وی ادامه داد: هفت اعزام دیگر از سوی سپاه ناحیه امام سجاد (ع) شامل چهار کاروان دانش آموزان دختر و سه کاروان دانش آموزان پسر تا نیمه اسفند ماه جاری انجام خواهد شد که طی آن حدود دو هزار و ۵۰۰ دانش آموز دختر و یک هزار دانش اموز پسر از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید خواهند کرد.

رئیس ستاد راهیان نور سپاه ناحیه امام سجاد (ع) با بیان اینکه تلاش شده برنامه های فرهنگی تدارک دیده شده محتوای غنی برای شرکت کنندگان داشته باشد، تصریح کرد: در بسته های فرهنگی تدارک دیده شده محتویاتی همچون نماز، ولایت، چرایی دفاع مقدس و جنگ، آشنایی با ارزش های دفاع مقدس، احترام به والدین، حفظ محیط زیست، فضای مجازی و فرصت ها و تهدیدهای آن، آسیب های رسانه، کلام بزرگان در خصوص تهذیب نفس و .... گنجانده شده است.

اخلاقی افزود: تاکید شده است مسئولان فرهنگی خود عامل به محتویات این بسته های فرهنگی از جمله نماز اول وقت باشند تا تاثیرگذاری رفتاری بیشتری بر دانش آموزان داشته باشد.

وی گفت: در این بسته های فرهنگی تلاش بر تنوع موضوعات و تنوع ظاهری محتوا بوده به طوری که بسته های فرهنگی با موضوعات ارائه شده در قالب، عکس، داستان و ... طراحی شده است.

رئیس ستاد راهیان نور سپاه ناحیه امام سجاد (ع) در پایان با اشاره به افزایش ظرفیت در اعزام ها، اظهار داشت: با توجه به اینکه سال گذشته اعزام دانش آموزان دختر انجام نشد، امسال با اعزام دو هزار و ۵۰۰ نفر افزایش ظرفیت ۱۰۰ درصدی داشته ایم و در خصوص اعزام پسران نیز آمار اعزام همانند سال گذشته خواهد بود.