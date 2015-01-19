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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

مبانی دین شناختی الگوی اسلامی پیشرفت برگزار می شود

مبانی دین شناختی الگوی اسلامی پیشرفت برگزار می شود

گروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت نشست تخصصی مبانی دین شناختی الگوی اسلامی پیشرفت را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی مبانی دین شناختی الگوی اسلامی پیشرفت، سه شنبه ۳۰ دی ماه با سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار خواهد شد.

در این نشست علمی حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا شاکرین به تبیین مبانی دین شناختی الگوی اسلامی پیشرفت خواهد پرداخت. نقادی این موضوع نیز بر عهده حجج اسلام و المسلمین ابوالفضل ساجدی و محمد حسن قدردان قراملکی خواهد بود. لازم به ذکر است این نشست علمی صبح روز سه شنبه ۳۰ دی ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آدرس: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد. حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است.

کد مطلب 2467968
خداداد خادم

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