مبانی دین شناختی الگوی اسلامی پیشرفت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی مبانی دین شناختی الگوی اسلامی پیشرفت، سه شنبه ۳۰ دی ماه با سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار خواهد شد.

در این نشست علمی حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا شاکرین به تبیین مبانی دین شناختی الگوی اسلامی پیشرفت خواهد پرداخت. نقادی این موضوع نیز بر عهده حجج اسلام و المسلمین ابوالفضل ساجدی و محمد حسن قدردان قراملکی خواهد بود. لازم به ذکر است این نشست علمی صبح روز سه شنبه ۳۰ دی ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آدرس: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد. حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است.