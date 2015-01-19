سکوت رئیس کمیته فوتسال در قبال اتفاقات جنجالی هفته هجدهم

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال دو تیم فردوسی و تاسیسات دریایی روز شنبه در مشهد به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه تساوی 3 بر 3 به اتمام رسید؛ با این حال اتفاقات حاشیهای این هفته تمام فوتسال را تحت تاثیر قرار داد.
بعد از اتمام مسابقه اعضای کادر فنی و لیدرهای تیم فردوسی با بعضی از نیمکت نشینان تیم تاسیسات درگیر شده و زد و خورد بالا گرفت. همچنین این درگیریها هنگام خروج از رختکن و سوار شدن به اتوبوس ادامه یافت و به گفته بازیکنان و مربیان باشگاه تاسیسات، دندان مدیر تدارکات این تیم شکست و سر مصطفی نظری دروازهبان تاسیسات هم آسیب دید.
در این بازی جنجالی، خبرنگاران و تصویربرداران تلویزیون هم در امان نبودند. علاوه بر کتک خوردن خبرنگاران و تصویربرداران، دوربینهای آنها هم توسط عوامل منتسب به تیم فردوسی شکست تا لیگ برتر فوتسال یک اتفاق نادر دیگر را تجربه کند!
با این حال سید رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال بعد از این اتفاق سکوت کرده و هیچ موضعگیری خاصی نسبت به این جنجال نداشته است. رئیس کمیته فوتسال در حالی از صحبت با خبرنگاران طفره میرود که بدون شک سکوت و کوتاهی در برخورد با عوامل این اتفاق زمینهساز حوادثی بدتر در لیگ برتر خواهد بود.
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