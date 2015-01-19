مشکلی برای ذخیره میوه شب عید در آذربایجان شرقی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی صبح دوشنبه در جلسه کمیته راهبری تهیه و تامین میوه ایام پایان سال ۹۳ و نوروز ۹۴ با بیان اینکه در سازمان تعاون روستائی آذربایجان شرقی اقدامات اولیه در خصوص ذخیره میوه شب عید در سردخانه ها صورت پذیرفته است، افزود : تمامی اقدامات کارشناسانه برای ذخیره‌سازی میوه شب عید به ویژه سیب و پرتقال همزمان با کشور در استان آذربایجان شرقی انجام شده است تا مردم با کمبود میوه و گرانی در شب عید روبرو نشوند.

وی ادامه داد: در استان کمیته راهبری با مسئولیت رئیس سازمان جهادکشاورزی و عضویت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و نماینده استانداری و مدیر سازمان تعاون روستائی و سازمان پایانه ها و حمل و نقل و مشکلات مربوطه بر روند خرید و توزیع اقلام نظارت می کنند.

فتحی با بیان اینکه استان در تولید سیب مقام دوم کشوری دارد و ما ترجیح می دهیم که سیب اختصاصی آذربایجان شرقی از خود محصولات استان به ویژه سیب مراغه و میانه و سایر نقاط استان تامین شود، ادامه داد: نه تنها در تامین و تهیه میوه سیب مصرفی در داخل استان پتانسیل لازم وجود دارد بلکه توانایی تامین سیب چند استان همجوار را هم داریم.

وی افزود: آنچه باغداران عزیز در استان بایستی در سال های آینده به آن توجه جدی داشته باشند، نوع بسته بندی است که باید بر اساس استانداردهای اعلامی صورت گیرد .

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان بر رعایت استانداردهای بسته بندی و انبارداری لازم تاکید نموده و افزود: تولیدات داخلی محصولات کشاورزی با اهمیت می باشند و امسال طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی نیازی به واردات میوه در کشور نیست و در راستای حمایت از تولید کنندگان مجوز واردات حتی یک کیلوگرم مرکبات نیز داده نخواهد شد .