شورای اسلامی شهر مشهد توهین به ساحت مقدس پیامبر را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر مشهد صبح دوشنبه در پنجاه و یکمین جلسه علنی خود طی بیانیه ای اهانت نشریه شارلی ابدو به ساحت مقدس حضرت محمد(ص) را محکوم کردند.

اعضای شورای شهر مشهد در این بیانیه ابرازداشتند: سال هاست که از سوی دشمنان اسلام اقدامات ضد اسلامی با حمایت مالی و رسانه‌ای صهیونیست‌ها و دولت‌های غربی طراحی شده و توهین به مقدسات مسلمانان و ارزشهای اسلامی فعالیت رسانه‌های وابسته به صهیونیست‌ها است که هر از گاهی در برهه‌های مختلف برای اهداف از پیش طراحی شده صورت می گیرد.

اعضای شورای شهر مشهد بیان کردند: مخالفان پیامبر رحمت که شاهد گسترش روز افزون دین مبین اسلام در سطح جهان می باشند، از وحدت و همدلی بین مسلمین سخت بر‌آشفته‌اند و جایی که از منطق و استدلال کم آوردند نسبت به اهانت که بدترین نوع بد اخلاقی، آن هم در مقابله با پیامبر رحمت که اسوه اخلاق می باشد رو آورده‌اند.

شورای شهر مشهد صبح امروز در بیانیه خود نوشت: هم‌اکنون نیز با حقایقی که از حادثه حمله شارلی ابدو به وجود آمده است، می‌توان آن را پروژه‌ غرب برای تخریب وجهه مسلمانان و اسلام راستین تلقی کرد.

در جلسه علنی امروز شورای شهر عنوان شد: دولت فرانسه که کشورش را مهد تمدن و آزادی می‌نامد نه ‌تنها میدان را برای اعمال وحشیانه‌ گروهک منحوس و بی پایه داعش در کشورش باز گذاشته، بلکه از هتک حرمت مجدد مقدسات اسلامی توسط نشریه شارلی ابدو و چاپ کاریکاتور منتسب به نبی مکرم اسلام و انتشار آن در پنج میلیون نسخه حمایت می‌‌کند در‌حالی که این عملی غیرانسانی و غیر اخلاقی است.

در جلسه صبح امروز همچنین اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، از مسلمانان خواستند تا به هر طریق ممکن نسبت به محکوم کردن اهانت به مقدسات ملت‌ها اقدام و جهان را با شخصیت سراسر رحمت و مهر و عدالت رسول بزرگ مهربانی و تعالیم پاک و مقدس قرآن کریم آشنا کنند.