منطقه آزاد انزلی میزبان اجلاس اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه خزر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد انزلی، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان برگزاری اجلاس اتاقهای بازرگانی کشورهای حاشیه خزر در منطقه آزاد انزلی را فرصت مناسبی برای ورود سرمایه گذاران به استان عنوان کرد.

منصور مولایی پور، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گیلان و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، اظهار داشت: با عنایت به مزایا و معافیتهای قانونی متعدد منطقه آزاد انزلی برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی، برگزاری این همایش که در آن بازرگانان کشورهای حاشیه دریای خزر حضور دارند، زمینه مساعد برای جذب آنها فراهم می شود.

وی اضافه کرد: میزبانی از تعداد زیادی از فعالان اقتصادی پنج کشور حاشیه خزر، بستر مناسبی برای برقرار ارتباط مستحکم با سرمایه گذاران حاضر در این همایش است که به ورود سرمایه خارجی به این منطقه و در نتیجه سرریز شدن آن در استان گیلان منتهی می گردد.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان تصریح کرد: افزایش میزان حضور سرمایه گذار خارجی، علاوه بر رونق فضای تجاری-بازرگانی استان، باعث رشد تولید، اشتغالزایی و بالارفتن درآمد ناخالص داخلی گیلان شده و موضوعی است که به توسعه استان منجر می شود.

منصور مولایی پور با بیان اینکه ظرفیتها و توانمندیهای این اداره کل و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان آماده هر گونه همکاری با سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص بهره برداری همه جانبه از برگزاری این همایش تجاری را اعلام می کند، اضافه کرد: پانزدهمین اجلاس بین المللی اتاقهای بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر توانمندی های استان را در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی افزایش می دهد.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با تاکید بر اینکه جذب سرمایه و سرمایه گذار مهمترین هدف این مرکز بوده افزود: سرمایه گذار بدنبال حضور در مکانی است که دارای مشوق ها و جاذبه های لازم و پایدار برای فعالیت اقتصادی بوده و در این میان منطقه آزاد انزلی به عنوان بهترین نقطه استان برای جذب سرمایه گذار خارجی، در اولویت نخست مرکز خدمات سرمایه گذاری و سازمان اقتصاد و دارایی گیلان، قرار دارد.

مولایی پورادامه داد: در برنامه های راهبردی این مرکز، منطقه آزاد انزلی، با مزایا و معافیتهای قانونی، موقعیت مکانی جذاب و جایگاه استراتژیک خود به وجه تمایز ویژه استان در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی در سطح داخلی و خارجی تبدیل شده است.

وی به توضیح وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان پرداخت و گفت: حضور متمرکز و هدفمند نمایندگان تام الاختیار ۱۰ نهاد اجرایی مرتبط با حوزه سرمایه گذاری استان در این مرکز با هدف اطلاع رسانی و خدمات دهی در رابطه با فرصتها و نحوه سرمایه گذاری در گیلان، به نقطه قوت استان در جلب و جذب سرمایه گذار تبدیل شده است.

گفتنی است پانزدهمین اجلاس بین المللی اتاقهای بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر به میزبانی منطقه آزاد انزلی در اردیبهشت ماه سال ۹۴ با حضور فعالین اقتصادی کشورهای ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در این منطقه برگزار می شود.