اختلاف نظری با فدراسیون کشتی نداریم/ پاسخ اعتماد خادم را می دهیم

محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان این مطلب اظهار داشت: تصمیم فدراسیون کشتی و شخص رسول خادم در واگذاری میزبانی جام تختی به کرمانشاه قابل تقدیر و تشکر است و مطمئنا اهالی کشتی این استان را برای هر چه بهتر برگزار کردن این رویداد مهم بین المللی مصمم تر می کند.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر برخی اظهار نظرها در این خصوص مطرح شده که باید گفت اگر اعضای خانواده کشتی انتقادی از یکدیگر می کنند در نهایت از سر دلسوزی و پیشرفت این رشته است و نباید آنرا خصومت و برخورد شخصی عنوان کرد. اختلاف نظر همواره در هر خانواده ای وجود دارد، اما باید به این نکته مهم اشاره کرد که ما به عنوان مسئولان هیات کشتی کرمانشاه همچون گذشته در کنار فدراسیون کشتی بوده و تابع تصمیمات و سیاست‌های سازنده متولیان امر هستیم.

محبی یادآور شد: به شخصه از سختی و حساسیت های برگزاری رقابتهای بزرگی همچون جام تختی با خبرم و می دانم هزینه و اعتبارات لازم برای جوایز دلاری این مسابقات، دعوت از مربیان و کشتی گیران و تیمهای خارجی و اسکان و ترانسفر شرکت گنندگان بسیار هنگفت و سنگین است. از این رو نگرانی های فدراسیون کشتی را درک می کنم و بر این باورم که رسول خادم بی جهت نگران میزبانی جام تختی نبود.

رئیس هیات کشتی استان کرمانشاه افزود: این مسئولیت سنگین باید عاملی باشد برای اتحاد و همدلی بیشتر اهالی کشتی و امیدوارم تمامی گوش شکسته ها با حمایت های مطلوب خود، زمینه برگزاری هر چه بهتر جام تختی در کرمانشاه را فراهم کنند.

محبی خاطر نشان کرد: کشتی باید بیش از پیش مورد توجه و نگاه ویژه مسئولان ورزشی کشورمان باشد چراکه این رشته مدال آور همواره در تمامی میادین آسیایی، جهانی و المپیک با کسب افتخارات طلایی، توانسته باعث غرور و اعتبار کشورمان شود. مطمئنا رسول خادم و تمامی اهالی کشتی نیز به کمک و حمایت متولیان ورزش نیاز دارند تا بتوانند همچنان با روحیه و انگیزه کافی در جهت رشد و اعتلای کشتی گام بردارند.

وی در خاتمه گفت: بحث امروز کشتی ایران و میزبانی هر چه باشکوه‌تر جام تختی، یک بحث مهم و ملی است که باید با همدلی و حمایت همه جانبه گوش‌شکسته ها و متولیان ورزش کشورمان همراه باشد.