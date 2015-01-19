لزوم بکارگيری معماری ايرانی- اسلامی در ساختمان های ناجا

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار محمود تشکری در همایش تخصصی معاونان مهندسی استان ها‏، با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور در شرایط سختی قرار دارد و نیروی انتظامی نیز متأثر از این فضا است، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون افت و خیزهای بسیاری را پشت سرگذاشته و همواره از آزمون های مختلف سربلند بیرون آمده است.

وی ادامه داد: چه در زمان انقلاب و چه بعد از آن همواره دشمن در کمین کشور ما بوده است و هشت سال جنگ تحمیلی نیز موید آن است‏ البته در آن دوران دشمن رو در رو بود و ما نیز با بسیج تمام امکانات و برآوردهای لازم به مقابله می پرداختیم اما امروز دشمن با به راه انداختن جنگ نرم و بحث های امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و ... به مقابله با ایران پرداخته است.

به گفته معاون هماهنگ کننده ناجا در زمان جنگ تحمیلی همه کشورها علیه ایران دست به دست هم داده بودند و تنها معدود کشورهایی خود را داخل این جنگ نابرابر نکردند اما در هر صورت نقطه برتری و عنصر پیروزکننده ما، تکیه بر روحیه ایثارگری، شهادت و از همه مهم تر رهبری های امام خمینی (ره) بود که همراهی مردم را موجب شد.

این مقام ارشد انتظامی جنگ نرم را که امروز دشمن علیه ما آغاز کرده، پیچیده تر دانست و گفت: دشمن با فشارهای اقتصادی به دنبال نارضایتی مردم و بهره برداری از خلأهای داخلی برای پیشبرد اهداف خود بوده و سست کردن اعتقادات و ارزش های جامعه را به عنوان هدف قرار داده است.

تشکری افزود: عنصر اصلی پیشبرنده نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری و ولایت است و دشمن می خواهد با اعمال فشارها و تهدیدات،نگذارد که ایران کشوری الگوساز برای دیگر کشورهای منطقه و جهان باشد، این در حالیست که با نگاهی به جنش های بیداری اسلامی در کشورهای منطقه شاهد صادر شدن انقلاب ایران به کشورهای منطقه و دنیا هستیم؛ در حال حاضر هیچ تدبیر و تصمیمی در منطقه گرفته نمی شود جز اینکه ایران نیز در آن نقش آفرینی داشته باشد.

وی به کاهش قیمت نفت در سطح جهانی و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره کرد و گفت: عربستان با کاهش قیمت نفت، خودزنی می کند چراکه پس از چند سال اثرات این افت قیمت بر عربستان نیز دیده می شود.

معاون هماهنگ کننده ناجا نسخه شفابخش و راه برون رفت را، بنا بر فرمایشان مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: خوشبختانه ناجا در چند سال اخیر با وجود مشکلات و محدودیت های اقتصادی توانسته از این گردنه ها عبور کند و افزایش شاخص های امنیتی و استفاده از تجهیزات، امکانات، فناوری ها و ... همه موید این مدعاست.

تشکری ادامه داد: امروز پلیس در حوزه تجهیزات، بهره مندی از امکانات و ساخت و ساز نسبت به سال های گذشته در وضعیت بسیار مطلوبی است البته این راه همچنان ادامه دارد.

این مقام ارشد انتظامی به ساخت و سازهای ناجا نیز اشاره کرد و گفت: این نوسازی ها باعث افزایش روحیه پرسنل و مراجعه کنندگان می شود و همین امر موجب ارتقای شأن و منزلت پلیس شده و به ایشان شخصیت می بخشد.

وی اجرای طرح مکنا را در وضعیت مطلوبی دانست و گفت: البته هنوز عقب ماندگی هایی در این حوزه وجود دارد که باید جبران شود؛ نباید منتظر سرازیر شدن منابع و امکانات از سوی دولت شویم بلکه باید با اجرای اقتصاد مقاومتی امور خود را پیش ببریم.

به گفته معاون هماهنگ کننده ناجا امروز کشور از لحاظ دانش و علم در سطح بسیار بالایی قرار دارد تا جاییکه دانش در ایران بومی شده و کسی نمی تواند این مهم را از کشور ما بستاند، کشورهایی که پس از انقلاب ما همچنان زیر یوغ ابرقدرتها باقی ماندند امروز هیچ علم و دانشی در اختیار نداشته و تنها نوکری کشورهای استعماگر را می کنند این در حالی است که ایران با وجود فشارها، سختی ها را تحمل وپیشرفت کرده است.

تشکری گفت: نیروی انتظامی به عنوان نیرویی که تحت امر ولایت است باید پیشتاز بوده و در حفظ ارزش ها و اعتقادات خود محکم باشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر تعامل ناجا با مسئولان استانی در سطح بسیار خوبی است و این مهم می تواند ما را در پیشبرد اهدافمان یاری کند.

این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر لزوم اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در ناجا، گفت: باید با طراحی ها، نقشه ها، الگوها و مصالح مناسب در تحقق اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در انرژی، کوشا باشیم.

وی به نوع معماری ساختمان های ناجا نیز اشاره کرد و گفت: در ساخت و ساز اماکن نیروی انتظامی باید شاخص های معماری ایرانی- اسلامی و یکسری از نمادها و الگوهای مربوط به ناجا رعایت شود و در مقابل از ساخت و سازهای بدون مصوبه و نقشه مناسب که تنها هزینه ای بر پلیس تحمیل می کند، پرهیز کرد.

تشکری در پایان به رفع معارضات و ملک هایی که متعلق به افراد دیگر است اشاره کرد و گفت: باید رضایت مردم را جلب کنیم و یا در صورت عدم رضایت ملک مذکور تخلیه شود چراکه حق الناس برای ناجا محسوب می شود و سازمان این نکته را اغماض نمی کند.

گفتنی است در ابتدای این همایش، معاون مهندسی ناجا سردار یزدآبادی گزارشی از فعالیت های این معاونت ارائه داد و همچنین از دو کتاب ترجمه شده توسط محققان این معاونت، در خصوص مهندسی اماکن نیز رونمایی شد.