تهیه دستورالعمل بهبود کیفیت نان درلرستان/استانداری وضعیت را رصد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح دوشنبه در کارگروه بررسی کیفیت نان که در دفتر استاندار تشکیل شد بر ضرورت توجه به کیفیت نان در استان تاکید کرد و گفت: این موضوع برای تمامی کارگزاران دولت موضوع بسیار مهمی بوده و بایستی در دستور کار همه دستگاههای ذیربط قرار گیرد.

وی از فرمانداران شهرستانهای استان خواست بحث کیفیت نان را در اولویت برنامه های خود قرار دهند و افزود: از آنجایی که موضوع کیفیت نان با سلامت مردم سر و کار دارد نمی توان به راحتی از کنار مشکلات در این زمینه عبور کرد.

استاندار لرستان بیان داشت: دستورالعمل اجرایی که در زمینه بهبود کیفیت نان تهیه شده است بصورت ویژه در اختیار فرمانداران استان قرار خواهد گرفت لذا لازم است فرمانداران شهرستان ها نظارت جدی بر این مسئله داشته باشند.

وی اضافه کرد: از فرمانداران شهرستانهای استان تقاضا داریم در صورت نیاز شخصا در امر نظارت بر کار خبازی های شهرستان های حوزه فعالیت خود ورود پیدا کنند.

استاندار لرستان یادآور شد: به دلیل کیفیت پایین نان در برخی از شهرستان های استان مردم نزد ائمه جمعه شهرستان رفته و از این موضوع گلایه می کنند و این اصلا درست نیست که این موضوع بارها در تریبون های نماز جمعه به مسئولان تذکر داده شود.

بازوند بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی برای خبازان تازه کار و بی تجربه تاکید کرد و بیان داشت: لازم است این موضوع در دستورکار دستگاه های مرتبط قرار گیرد چرا که یکی از علل عدم کیفیت نان استفاده از نیروهای بی تجربه در زمینه پخت نان در نانوایی ها است.

وی با اشاره به اینکه موضوع کیفیت نان توسط استانداری رصد خواهد شد گفت: لازم است سازمان تعزیرات با فرمانداران شهرستان ها همکاری لازم را برای نظارت بر خبازی ها داشته باشد و افراد مورد نیاز برای امر بازرسی را در اختیار فرمانداران قرار دهد.

استاندار لرستان عنوان کرد: همه دستگاه های مرتبط با موضوع نان اعم از فرمانداری ها، شرکت غله، اداره بهداشت، اتحادیه خبازان، اداره کل تعزیرات و اداره کل استاندارد با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بایستی تمام تلاش خود را برای بهبود کیفیت نان در استان بکار گیرند.