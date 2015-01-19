تاکید بر سیاست زدایی از چهره هلال احمر/ دلهره مسئولین از تلفات جاده ای

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس اسحاق جهانگیری در مراسم تکریم و معارفه رئیس جمعیت هلال احمر که صبح دوشنبه در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد افزود: جمعیت هلال احمر به عنوان یک نهاد مردمی تلقی می شود که متولی ایجاد و تحکیم سرمایه های اجتماعی در جامعه است.

وی با تقدیر از دکتر فرهادی در دوران تصدی ریاست جمعیت هلال احمر اظهار داشت: دکتر فرهادی کارهای بزرگ و ماندگاری در هلال احمر انجام دادند که انتظار می رود این کارهای بزرگ با قوت بیشتر در دوره جدید ریاست جمعیت هلال احمر دنبال شود.

جهانگیری همچنین از دکتر ضیائی با عنوان انسانی عالم و صاحب نظر و مدیر جوان و پرتلاش یاد کرد و گفت: ایشان با اعتماد شورای عالی هلال احمر و معرفی رئیس جمهور با عنوان رئیس جمعیت هلال احمر مشغول به کار شدند که امیدواریم در این دوره هلال احمر کارهای بزرگ تر و جدی تری انجام دهد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر سیاست زدایی از چهره جمعیت هلال احمر تصریح کرد: توجه به فعالیت های بشردوستانه و ترویج فرهنگ خدمت داوطلبانه و همچنین اعتبار بخشیدن به استقلال جمعیت هلال احمر از جمله نکات کلیدی است که می بایست به آن توجه شود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه مرز فعالیت جمعیت هلال احمر با دولت می بایست مشخص باشد افزود: توانمندسازی جامعه و حضور در عرصه های بین المللی به صورت جدی از دیگر فعالیت های هلال احمر است که می بایست دنبال شود.

معاون اول رئیس جمهور با عنوان این مطلب که ایران در منطقه پرمسئله ای قرار گرفته که همواره کشورهای اطراف آن دچار بحران هستند افزود: ایران به عنوان یک کشوری که کانون ثبات و امنیت در منطقه تلقی می شود می بایست به این قبیل کشورها کمک کند.

جهانگیری با عنوان این مطلب که ایران به عنوان یک کشور حادثه خیر تلقی می شود گفت: وقوع ۳۳ حادثه طبیعی در کشور نشان دهنده این واقعیت است که می بایست در زمینه امداد و نجات از آمادگی بالایی برخوردار باشیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین به حوادث غیر طبیعی نظیر تصادفات جاده ای اشاره کرد و گفت: وقتی تعطیلاتی از راه می رسد و مسافرت ها شروع می شود مسئولین همواره دلهره وقوع تلفات در جاده ها را دارند.