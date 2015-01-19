چهره های معروفی که سوار مترو شدند

مجله مهر- عطیه همتی: روزانه جمعیتی میلیونی در شهرهای بزرگی مانند تهران سوار مترو می‌شوند. وسیله نقلیه ای که هم از ترافیک به دور است و هم هوای شهر را آلوده نمی‌کند. اما ازدحام در این وسیله نقلیه، شکایت همیشگی مسافران مترو است. ارزان بودن سفر با مترو توانسته آن را تبدیل به وسیله حمل و نقل غالب مردم کند. اما با این حال برخی از چهره های سرشناس هنری، ورزشی و سیاسی نیز ممکن است به دلایل مختلف سوار مترو شوند.

متروسواران همیشگی

نادر قاضی پور

این نماینده محبوب و پرشور ارومیه می گوید که خودروی شخصی ندارد و صبح ها برای رفتن به مجلس با مترو از ایستگاه «سبلان» تا «بهارستان» می‌رود. بسیاری از هم محلی های آقای قاضی پور می‌توانند صبح ها ایشان را در ایستگاه سبلان ببینند. قاضی‌پور می‌گوید: «تا امروز یکبار هم از مجلس ماشین نگرفته‌ام. معمولا با مترو به مجلس می‌روم. مردم اغلب باور نمی‌کنند که من‌‌ همان نادر قاضی‌پور نماینده مجلس هستم. خیلی‌ها محبت دارند و جای خودشان را به من تعارف می‌کنند. برخی هم با تعجب نگاهم می‌کنند و من هم به این‌ها می‌گویم تا حالا آدم ندیده‌اید؟!»

امیرعابدزاده

پسر دروازه‌بان پیشکسوت تیم ملی اصلا شبیه همسن و سالهای خودش در ورزش نیست. امیرعابدزاده که یکی از دروازه‌بان‌های آینده دار فوتبال ایران است اهل ولخرجی نیست و به جای سوارشدن در ماشین های گرانقیمت مترو سوار می شود.

آرش مجیدی

بازیگر سرشناس سینما تلویزیون نیز مترو سواری را دوست دارد. آرش مجیدی که او را بیشتر با فیلم هایی نظیر « ارمغان تاریکی»، «شیدایی» و «رستگاران» می‌شناسیم می گوید: «وقتی سوار مترو می شوم، مردم با تردید نگاه می كنند و ممكن است به خودشان بگویند این همان بازیگر است اما من دوست دارم سوار مترو شوم، چون در مترو می توان كلی آدم های متفاوت از قشرهای مختلف دید. من دوست دارم فرزندم را روی كولم بگذارم و در شهر پرسه بزنم. برای همه آدم ها هم به یك اندازه احترام و ارزش قائلم.»

بابک حمیدیان

بازیگر نقش شهید «اصغر وصالی» نیز هیچ ابایی از مترو سوار شدن ندارد و مترو را به خاطر دور بودن از ترافیک تهران دوست دارد. بابک حمیدیان می گوید: «من زیاد پیاده می‌روم و گاهی در این پیاده‌روی‌ها بهروز افخمی را هم می‌بینم. سوار مترو هم می‌شوم. این را نمی گویم تا همه بگویند به به چه هنرمند مردمی. بلکه من از ترافیک تهران عاجز هستم و وقتی از پیاده روی خسته شوم سوار مترو می‌شوم.»

مهدی پاکدل، حسین پاکدل

مهدی پاکدل هم مانند بابک حمیدیان ترجیح می دهد به جای آنکه پشت ترافیک بماند سوار مترو شود و از شناخته شدن توسط مسافران مترو نمی‌ترسد. وقتی لوکیشن کارش در قم بود به خاطر دور زدن ترافیک با مترو به خانه باز می گشته. پاکدل درباره اتفاقات داخل مترو می گوید: «در حین مسیر با دو نفر صحبت می کنم، گپ می زنم و به سوالهایشان جواب می دهم. مترو سوار شدن و کنار مردم بودن را به گیر افتادن در ترافیک سنگین ترجیح می دهم.» حسین پاکدل برادر مهدی پاکدل هم برای رفت و آمد از خانه اش در کرج تا تهران ترجیح می دهد به جای استفاده از خودروی شخصی از مترو استفاده کند.

ولی الله مومنی

«شرحبیل» سریال مختارنامه با مترو رفت و آمد می کند. این پیشکسوت دوبله و سینما بعد از ۴۷ سال سابقه به راحتی در میان مردم می رود و مثل آنها زندگی می‌کند.

بهروز افخمی

کارگردان خوش اخلاق سینمای ایران را بسیاری از مسافران مترو دیده اند. افخمی برعکس خیلی از هم صنفی هایش از این وسیله نقلیه استفاده می‌کند. حتی بیشتر اوقات در قطار و ایستگاه مشغول کتاب خواندن است.

مترو سواران موقتی

محمدرضا عارف

نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم ۱۲ خرداد ۹۲ برای سرکشی در خیابان و دیدار با مردم با مترو به بازار تهران رفت. این حرکت انتخاباتی عارف باعث شد تا این چهره سیاسی مترو سواری و ازدحام جمعیت در این وسیله نقلیه را تجربه کند.

محمدباقر قالیباف

شهردار تهران در میان چهره های سیاسی بیشتر از بقیه از حال و روز مترو خبر دارد. آقای شهردار هرچند وقت یکبار برای سرکشی به متروی تهران سر می‌زند و سوار آن هم می شود.

محسن هاشمی

مدیرعامل پیشین متروی تهران نیز به واسطه مسئولیتش برای بررسی وضعیت مترو بارها سوار این وسیله نقلیه شده است.

محسن رضایی

دبیر تشخیص مصلحت نظام شهریور امسال برای بازدید از متروی تبریز به این شهر رفت و سوار این وسیله نقلیه شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این بازدید بر لزوم توجه به ایمنی و تسریع در اجرای پروژه قطار شهری کلانشهر تبریز تاکید کرد. فاز اول خط یک متروی تبریز به طول ۶ کیلومتر است.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور سابق نیز در مهرماه سال ۹۰ سوار متروی شهر مشهد شد تا هم متروی این شهر را افتتاح کند و هم در لیست چهره های سیاسی مترو سوار قرار گیرد.