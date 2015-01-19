زنیت کازان در غیاب معروف و اندرسون پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیستم رقابتهای سوپر لیگ والیبال روسیه یکشنبه شب برگزار شد که طی آن تیم زنیت کازان برابر گروژنی با حساب 3 بر صفر به پیروزی رسید. در این بازی که به میزبانی کازان برگزار شد این تیم به ترتیب با امتیازات 25 بر 15، 25 بر 17 و 25 بر 15 به برتری دست یافت.

سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران که به تازگی با زنیت کازان قرارداد امضا کرده است به دلیل صادر نشدن مجوز نتوانست به میدان برود. وی در کنار متئو اندرسون بازیکن سال والیبال آمریکا از جایگاه ویژه این دیدار را نظاره گر بود. اندرسون نیز در تیم زنیت کازان عضویت دارد.

پیش از برگزاری این دیدار از سوی مسئولان ورزش ایالت تاتارستان از چهار بازیکن تیم زنیت به خاطر بازی‌های قهرمانی اروپا و لیگ جهانی و مسابقات جوانان جهان تجلیل به عمل آمد.

تیم کازان با کسب هفدهمین برد فصل 51 امتیازی شد و در رده دوم جدول رده‌بندی سوپر لیگ روسیه ایستاد. تیم لوکوموتیو بلوگوری با کسب 19 برد و یک باخت و 55 امتیاز صدرنشین این مسابقات است. این تیم ستاره‌های روسی نظیر موزرسکی، لینیخ و تاراس ختی را در اختیار دارد. دراگان تراویکا پاسور تیم ملی ایتالیا و گئورگ گروزر دریافت کننده تیم ملی آلمان نیز عضو این تیم هستند.