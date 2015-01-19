البرز رتبه هفتم کشور در نشر کتاب را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اداره کل ارشاد البرز، محمد طاهری با اعلام این خبر گفت: بر اساس آمار ارائه شده توسط خانه کتاب ، استان البرز با نشر ۴۱۷ عنوان کتاب در نه ماه اول سال ۹۳ رتبه هفتم کشور را کسب کرده است.

وی افزود: از بین این تعداد عنوان کتاب ۳۹۱ عنوان تألیف، ۲۶ عنوان ترجمه، ۳۷۱ عنوان چاپ اول و ۴۶ عنوان تجدید چاپ بوده است.

سرپرست معاونت فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز اظهار داشت: شمارگان کل کتابهای چاپ شده در نه ماه اول سالجاری تعداد ۶۱۴۸۰۰ جلد بوده است.

طاهری گفت: به ترتیب استانهای تهران، قم، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس رتبه های اول تا ششم تولید کتاب در نه ماهه اول سالجاری در کشور را داشته اند.

سرپرست معاونت فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز اعلام کرد: در مقایسه نه ماه اول سالجاری با نه ماه اول سال گذشته وضعیت نشر در استان ۷۷% رشد داشته است.

وی تصریح کرد: در نه ماه اول سالجاری سرافرازان البرز با ۶۸ عنوان، سرافراز با ۳۷ عنوان، آفتاب طلایی با ۳۱ عنوان، گردوی دانش با ۳۱ عنوان، رهام اندیشه با ۲۰ عنوان، آوای آرامش با ۱۴ عنوان، ملومه با ۱۴ عنوان، فناوری اطلاعات ناروین با ۱۲ عنوان، توسعه شگرف با ۱۰ عنوان و خودیار با ۱۰عنوان، ده ناشر اول استان در نشر کتاب بوده اند.

طاهری در پایان افزود: ۴۸ ناشر از ناشران استان طی ۹ ماهه اول سالجاری در حوزه نشر کتاب فعال بوده اند.