۵۰ درصد واحدهای تولیدی غیرفعال لرستان در تملک بانکها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی در جلسه کارگروه بانک های استان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۹۰ واحد تولیدی در شرکت شهرک های لرستان وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد ۹۰ واحد غیر فعال هستند.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد از ۹۰ واحد تولیدی غیرفعال در اختیار بانک ها هستند، تصریح کرد: این میزان شامل ۳۰ درصد واحدهای تولیدی استان می شود که این میزان برابر با میانگین کشوری نیز هست.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان با اشاره به اینکه امروز جلسه خوبی در رابطه با طرح های در تملک بانک ها برگزار شد، گفت: استاندار لرستان نیز در این جلسه ظرف زمانی مشخصی را برای تعیین تکلیف واحدهای غیرفعال در تملک بانک ها مشخص کردند.

محمدی با بیان اینکه استاندار لرستان مدت زمان یک ماهه را برای فعال شدن واحدهای در تملک بانک ها معین کردند، تصریح کرد: این تلنگر نیاز بود به بانک های استان زده شود چرا که این طرح ها سالیان سال در اختیار بانک ها بود و هیچگونه حرکتی در رابطه با فعال کردن آنها نمی کردند.

وی با تاکید بر اینکه البته بانک ها هم موانع خود را داشتند، افزود: با برگزاری جلسه امروز و اجرای تصمیماتی که گرفته شد می توانیم از این سرمایه راکد استفاده بهینه کنیم و آنها را به صورت مولد درآورده و در راستای صنعتی کردن استان و ایجاد اشتغال گام برداریم.