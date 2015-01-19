به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام هادی حسینخانی معاون تهذیب حوزه‌های علمیه اظهار کرد: مواد درسی این رشته تحصیلی استخراج شده و مقدمات اولیه آن انجام شده است.

وی با بیان اینکه این رشته در مقطع سطح سه حوزه راه‌اندازی می‌شود، گفت: اقدامات ایجاد این رشته توسط کارشناسان در حال بررسی بوده و پس از تصویب نهایی، در قالب یک مرکز تخصصی یا زیر شاخه‌ای از مرکز تخصصی امام خمینی(ره) حوزه کار خود را آغاز خواهد کرد.

حجت‌الاسلام حسینخانی یکی از نیازهای جدی در حوزه‌های علمیه را وجود مدیرانی دانست که بتوانند در سطح مدارس و در حوزه‌های استانی، برنامه‌های تربیتی و فرهنگی حوزوی اجرا کنند.

معاون تهذیب حوزه‌های علمیه اظهار کرد: تاکنون افرادی که در این زمینه به کار گرفته شده‌اند، تحصیلاتی غیرمرتبط داشته و شایستگی‌های فردی آنها باعث شده تا بتوانند در این عرصه فعالیت کنند، اما در راستای توانمندسازی نیروها، افزایش سطح کیفی آموزش‌ها و استفاده هر چه بهتر از فرصت‌ها و ارائه آموزش‌های تربیتی مدون و یکدست، لازم است تا افراد آموزش‌هایی را بگذرانند.

وی گفت: از طرفی ارگان‌ها و نهادهای دیگر از حوزه و دانش آموختگان آن برای پیاده سازی برنامه‌های تربیتی و فرهنگی درخواست کرده‌اند که این مهم هم می‌طلبد تا شرایط آموزش‌های کافی و ضروری در این زمینه در حوزه ایجاد شده و ضمن تامین نیازهای مجموعه حوزه‌های علمیه، نیازهای اجتماعی دیگر نیز تامین شود.