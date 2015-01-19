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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۱۲

خدا جو:

مسابقات شطرنج جام فجر شرق گیلان به میزبانی لنگرود برگزار می شود

مسابقات شطرنج جام فجر شرق گیلان به میزبانی لنگرود برگزار می شود

لنگرود- مسابقات آزاد شطرنج با عنوان «جام فجر شرق گیلان» از تاریخ ۹ الی ۱۹ بهمن ماه به میزبانی لنگرود برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان لنگرود، محمدعلی خداجو با بیان این خبر گفت: شطرنج ورزشی مهم و حایز اهمیت در رده های سنی مختلف است و توجه و برنامه ریزی بیشتری می طلبد. از این رو اداره ورزش و جوانان قصد دارد با همکاری آموزش و پرورش، سال آینده طرح استعدادیابی در مدارس را برگزار کند.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنگرود با اشاره به میزبانی این شهر در مسابقات شطرنج جام فجر افزود: امسال اولین دوره جام فجر به میزبانی لنگرود برگزار می شود اما در پی تصمیمی که هیئت های شطرنج شرق گیلان گرفتند، قرار شد که این مسابقات به صورت رفت و برگشت برنامه ریزی شود.

شایان ذکر است ثبت نام در مسابقات شطرنج جام فجر برای عموم آزاد است.

کد مطلب 2467991

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