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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

ترکیب تیم ملی ایران برابر امارات اعلام شد/ دژاگه و شجاعی روی نیمکت

ترکیب تیم ملی ایران برابر امارات اعلام شد/ دژاگه و شجاعی روی نیمکت

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 11 بازیکن خود را برای دیدار با امارات در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا اعلام کرد که این ترکیب نسبت به دیدار با قطر 4 تغییر داشته است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت‌های آسیا ساعت 12:30 دقیقه امروز دوشنبه به وقت تهران در ورزشگاه "سانسکورپ" شهر بریزبین برگزار می‌شود.

کارلوس کی‌روش ترکیب ایران برای این دیدار را اینگونه انتخاب کرده است: علیرضا حقیقی، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، وحید امیری، خسرو حیدری، مهرداد پولادی، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، سروش رفیعی، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون.

ترکیب ایران نسبت به دیدار با قطر با 4 تغییر روبرو شده که خسرو حیدری، علیرضا جهانبخش، وحید امیری و سروش رفیعی به جای وریا غفوری، اشکان دژاگه، احسان حاج صفی و  مسعود شجاعی وارد زمین مسابقه شدند.

همچنین ماجد ناصر، ولید عباس، حبیب الفرضان، امیر عبدالرحمان، محمد سالم، علی احمد مبخوط، عمر عبدالله، احمد خلیل، خسیم اسمایل، عبدالعزیز سانکور و محمد احمد غریب هم نفرات تیم امارات را در این بازی تشکیل می‌‎دهند.

کد مطلب 2467993

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