ترکیب تیم ملی ایران برابر امارات اعلام شد/ دژاگه و شجاعی روی نیمکت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت‌های آسیا ساعت 12:30 دقیقه امروز دوشنبه به وقت تهران در ورزشگاه "سانسکورپ" شهر بریزبین برگزار می‌شود.

کارلوس کی‌روش ترکیب ایران برای این دیدار را اینگونه انتخاب کرده است: علیرضا حقیقی، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، وحید امیری، خسرو حیدری، مهرداد پولادی، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، سروش رفیعی، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون.

ترکیب ایران نسبت به دیدار با قطر با 4 تغییر روبرو شده که خسرو حیدری، علیرضا جهانبخش، وحید امیری و سروش رفیعی به جای وریا غفوری، اشکان دژاگه، احسان حاج صفی و مسعود شجاعی وارد زمین مسابقه شدند.

همچنین ماجد ناصر، ولید عباس، حبیب الفرضان، امیر عبدالرحمان، محمد سالم، علی احمد مبخوط، عمر عبدالله، احمد خلیل، خسیم اسمایل، عبدالعزیز سانکور و محمد احمد غریب هم نفرات تیم امارات را در این بازی تشکیل می‌‎دهند.