ایمپلنت رژیم لاغری وارد بازار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری نوظهور Maestro Rechargeable System نام دارد. در گذشته ثابت شده که تبادل سیگنالهای مخصوصی میان مغز و معده منجر به تمایل فرد برای خوردن و نوشیدن می شود که این فرآیند در افراد مستعد چاق شدن می تواند به بحرانی خطرناک تبدیل شود. اکنون خبر خوشحال کننده برای این دسته از افراد آن است که این فناوری جدید قابلیت مسدود کردن چنین تبادل سیگنالی را دارد.

به تازگی سازمان غذا و داروی آمریکا موافقت خود با توزیع این فناوری جدید در بازار اعلام کرده است. این دستگاه جدید برای آن دسته از افراد چاقی که از اضافه وزن زیاد رنج می برند و شاخص توده بدنی شان بالای 35 است ابزار سودمندی جهت رسیدن به وزن طبیعی عنوان شده است. همچنین به بیماران مبتلا به دیابت نیز توصیه شده که از این فناوری جدید استفاده کنند.

کاشت این ایمپلنت در بدن با استفاده از یک عمل جراحی بسیار ساده صورت می گیرد. از این لحظه به بعد بیمار با بهره گیری از یک کنترل کننده خارجی آن را بارها شارژ کرده و تنظیم می کند.

ابداع کنندگان این فناوری جدید اعلام کرده اند که نباید از آن انتظار وقوع یک معجزه را داشت. برآوردهای آنها نشان می دهد با استفاده از این دستگاه فرد چاق تا 9 درصد از اضافه وزنش را از دست می دهد. البته این رقم در مقایسه با 6 درصدی که با انجام اعمال جراحی رایج از بدن کم می شود بسیار امیدوارکننده است.