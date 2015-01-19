بیژن نامدار زنگنه در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و بنزین، آیا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۴ دارد؟ گفت: فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی در سال ۹۴ نداریم.

به گزارش مهر، همزمان با سقوط آزاد قیمت نفت خام در بازار جهانی قیمت انواع فرآورده های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل هم در بازار کاهش شدید قیمتی را تجربه می‌کند.

بر این اساس با کاهش قیمت هر بشکه نفت به کانال ۴۰ دلار ، قیمت هر بشکه بنزین سوپر با اکتان بین ۹۲ تا ۹۵ هم در دو بازار فوب خلیج فارس و سنگاپور با کاهش شدید قیمت روبرو شده‌اند.

براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی موسسات معتبر بین‌المللی، هم اکنون قیمت هر بشکه بنزین سوپر با اکتان ۹۲ در بازار فوب خلیج فارس به محدوده ۶۰ تا ۶۲ دلار کاهش یافته است. (هر بشکه بنزین معادل ۱۵۹ میلیون لیتر ظرفیت دارد).

به عبارت دیگر، با احتساب قیمت دلار بانکی در بازار ایران (۲۶۵۰ تومان) بهای هر لیتر بنزین سوپر با اکتان بالای وارداتی حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان (حدود ۳۷ تا ۴۰ سنت) تخمین زده می‌شود.

این در حالی است که هم اکنون بخش عمده ای از بنزین عرضه شده در جایگاه‌های سوخت کشور با اکتان ۸۷ توزیع می‌شود که با توجه به شکاف قیمتی بین بنزین سوپر و بنزین با اکتان ۸۷ در بازار جهانی، هم اکنون بهای هر لیتر بنزین اکتان پائین ۹۰ حدود ۱۰۰۰ تا ۱۰۵۰ تومان تخمین زده می‌شود.

از سوی دیگر، با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها دولت تدبیر و امید قیمت هر لیتر بنزین هم اکنون هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای اکتان ۸۷ و اکتان ۹۰ را با قیمت ۷۰۰ و ۸۰۰ تومان و بنزین آزاد اکتان ۸۷ و ۹۰ را با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومان در جایگاه‌ها عرضه می کند.

به گزارش مهر، با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت و به تبع آن فرآورده های نفتی، هم اکنون شکاف بین قیمت بنزین عرضه شده در داخل کشور و بنزین عرضه شده در بازار جهانی به کمترین میزان ممکن در طول پنج سال گذشته تاکنون رسیده است.

در طول ۷ ماهه گذشته تاکنون بهای بنزین و گازوئیل در بازار جهانی کاهشی بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده است و براساس تحلیل موسسات معتبر بین المللی، کاهش قیمت نفت خام و به دنبالش فرآورده‌های نفتی در سال ۲۰۱۵ میلادی ادامه می یابد.

از این رو با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت و بنزین، عملا دولت نمی‌تواند روی افزایش مجدد قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی در قالب لایحه بودجه سال آینده حساب باز کند، زیرا در غیر این صورت بهای بنزین در بازار خلیج فارس به مراتب ارزان‌تر از بنزین عرضه شده در داخل خواهد شد.

از سوی دیگر باید به این نکته هم اشاره کرد که مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید قیمت حامل‌های انرژی از جمله بهای بنزین را در قالب یک برنامه پنج ساله تا ۹۰ درصد قیمت‌ها در بازار فوب خلیج فارس افزایش دهد که با توجه به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار جهانی و خلیج فارس عملا دست دولت برای گرانی مجدد بهای بنزین بسته شده است.

این در حالی است که همسو با سقوط آزاد قیمت بنزین متاثر از بهای نفت خام در بازار جهانی، انجمن جایگاهداران سوخت کشور اخیرا با انجام مکاتباتی با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران خواستار کسب مجوز واردات بنزین توسط بخش خصوصی شده‌اند.

ناصر رئیسی فرد اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه جایگاهداران سوخت آماده واردات بنزین با استاندارد و کیفیت بالا هستند، گفته است: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید وزارت نفت مجوز واردات بنزین برای بخش خصوصی واقعی را صادر کند.

رئیس انجمن کارفرمایی جایگاهداران سوخت کشور با اعلام اینکه قرار بود شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خصوصی شود، تصریح کرد: جایگاهداران در صورت فراهم شدن زیر ساخت‌ها حاضر به واردات بنزین با استاندارد و کیفیت بالا و مطابق با سیاست‌های وزارت نفت هستند.

جدول مقایسه‌ای بنزین در ایران و بازار فوب خلیج فارس نوع بازار قیمت بنزین اکتان ۸۷ قیمت بنزین اکتان ۹۰ تا ۹۲ قیمت هر لیتر بنزین در بازار فوب خلیج فارس ۱۰۰۰ تا ۱۰۵۰ تومان ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان قیمت بنزین آزاد در بازار داخلی ایران ۱۰۰۰ تومان ۱۱۰۰ تومان

بنزین در کشورهای همسایه ارزان شد

با کاهش قیمت جهاینی نفت و فرآورده‌های نفتی، اکثر کشورهای همسایه همچون ترکیه، جمهوری آذربایجان، روسیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی اقدام به کاهش قیمت بنزین عرضه شده به مردم کرده‌اند.

از این رو شرکت سوکار جمهوری آذربایجان قیمت عرضه بنزین خود در جایگاه‌های کشورهای مختلف حاشیه دریای خزر را کاهش داده است و برخی از شرکت‌های بزرگ نفتی همچون شل و برتیش پترولیوم هم در ترکیه و کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس اقدام به کاهش قیمت بنزین کرده‌اند.

در ایالات متحده آمریکا هم قیمت هر گالن بنزین با کاهش ۴ تا ۵ دلاری در طول چند هفته گذشته روبرو شده است، با این وجود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، تاکید می کند: قیمت‌های پایین بنزین در این کشور به طور قطع مدت زیادی دوام نخواهد داشت و ضمن هشدار به مصرف‌کنندگان آمریکایی درباره موقتی بودن بنزین ارزان‌قیمت، حمایت خود را از خودروهای کوچک و کم‌مصرف اعلام کرده است.

این مقام آمریکایی خطاب به شهروندان این کشور هشدار داده است: به شدت به مصرف‌کنندگان آمریکایی پیشنهاد می‌کنم که درباره چگونگی کاهش مصرف بنزین بیندیشند، زیرا به نفع محیط زیست و درآمد خانواده است و چنانچه به عادت های پیشین خود بازگردند، با افزایش ناگهانی بهای بنزین به سه دلار و ٥٠ سنت دیگر خوشنود نخواهند بود.