نانوایی های لرستان رتبه بندی می شوند/ تشویق و تنبیه در انتظار خبازان

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی صبح دوشنبه در کارگروه بررسی کیفیت نان استان که در دفتر استاندار تشکیل شد به حدف ۲۰ درصدی آرد یارانه ای در استان اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه اخیرا به استان اجازه داده شده است ۲۰ درصد از آرد یارانه ای را حذف کند می توان امیدوار بود که در سال های آینده این میزان به ۱۰۰ درصد هم برسد.

وی به موضوع افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان در کشور و استان لرستان اشاره کرد و افزود: با افزایش قیمت نان در استان جلسات کارگروه بررسی وضعیت نان در سایر شهرستان های استان فعال تر و این امر منجر به بهتر شدن کیفیت نان شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان عنوان کرد: با توجه به اینکه قیمت نان لواش و سنگک در لرستان نسبت به استان های مجاور بسیار کمتر بوده این امر موجب گلایه برخی خبازی ها شده است ولی به استان اجازه افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان داده شده است و نمی توان آن را بیشتر از این مقدار افزایش داد.

چگنی در پاسخ به ادعای رئیس اتحادیه صنف خبازان مبنی بر ضرر کردن نانوایی ها با توجه به گران شدن قیمت آرد گفت: با توجه به اینکه قیمت نان تنها به قیمت آرد مصرفی بستگی ندارد و تابع عوامل زیادی است نمی توان گفت نانوا ضرر می کند.

وی افزود: قیمت های ارائه شده به نانوایی های استان مطابق برآوردهای کارشناسی صورت گرفته و در آن ها سود نانوا نیز لحاظ شده است بنابراین نانوایی ها ضرر نمی کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با بیان این مطلب که کارخانجات آرد لرستان با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد در حال فعالیت هستند گفت: با کارخانجات متخلف لازم است برخورد قانونی صورت گیرد و برای این کار به کسب تکلیف از سایر دستگاه ها نیازی نیست همپنین روی دستگاه های پخت نان نیز بایستی نظارت صورت گیرد.

چگنی به وجود هزار و ۴۰۰ نانوایی قبل از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها در سطح استان اشاره کرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه بنا بود یارانه آرد حدف شود در دولت قبلی ۵۰۰ نانوایی آزادپز به تعداد نانوایها اضافه شد ولی از آنجا که یارانه ها حذف نشد نانوایی های آزادپز نیز به جمع نانوایی های مشمول اخذ یارانه آرد اضافه شدند.

وی اضافه کرد: این امور در دولت تدبیر و امید در حال اصلاح شدن هستند و مطابق دستورالعمل ابلاغی از مرکز ما مکلف شده ایم ۲۰ درصد یارانه آرد را تا پایان سال حذف کنیم.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با بیان اینکه در چرخه پخت نان هر کدام از عوامل تاثیرگذار بر نان بد عمل کنند نان بی کیفیت خواهد شد افزود: دستورالعملی تحت عنوان بسته اجرایی گندم و آرد و نان توسط معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان تهیه شده است که در آن وظایف تمامی دستگاه های مرتبط با پخت نان مشخص شده است.

جگنی اضافه کرد: در دستورالعمل بسته اجرایی گندم و آرد و نان رتبه بندی واحدهای نانوایی اعم از واحدهای عالی، خوب، متوسط و بد بر اساس معیارهای مختلف مشخص شده است که مطابق این دستورالعمل هر کدام از این واحدها ویژگی های خاص خود را دارند و برای این واحدها تشویقات و تنبیهاتی هم آورده شده است.