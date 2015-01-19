محورهای اصلی کشور باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات سامانه‌های هوشمند تردد شمار بر‌خط‌ دوربین‌های نظارتی‌‌ و تصاویر دریافتی از گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور در حال حاضر به‌ استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها به ‌روال عادی در جریان است.

این گزارش حاکی است‌ به دلیل بارش برف در برخی محور‌های مواصلاتی کشور رانندگانی که قصد تردد در محور‌های استان‌های سردسیر و برف‌خیز را دارند، زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

در شبانه‌روز گذشته‌ کل تردد ثبت‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از 1190 ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری‌ نسبت به روز قبل 6/6 درصد کاهش‌ نشان می‌دهد.

د‌ر همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها 20درصد، اوج تردد بین ساعات 16 تا ‌17 و کمترین تردد بین ساعات 3 تا 4 صبح صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

‌پرترددترین محور‌های مواصلاتی کشور در 24 ساعت گذشته

آزادراه‌‌‌‌ ‌کرج-تهران و تهران-کرج،‌ آزادراه ‌کرج-قزوین و قزوین-کرج، ‌آزادراه ‌تهران-ساوه و‌ آزادراه‌‌ ساوه-تهران‌، محور ‌تهران‌-قم، محور کرج-ماهدشت و محور شهریار-تهران در 24 ساعت گذشته بیشترین تردد را داشته‌اند.

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی

محور فرعی شمشک ـ دیزین‌ واقع در استان‌های البرز و تهران‌ تا اطلاع بعدی‌ به دلیل بارش برف مسدود است و تردد از محور کرج-گچسر-مرزن‌آباد انجام ‌می‌شود.

محور فرعی پونل ـ خلخال‌ واقع در استان اردبیل‌ تا اطلاع بعدی ‌به دلیل بارش شدید برف و احتمال ریزش بهمن و نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از محور اسالم – خلخال انجام می‌شود.

محور فرعی سروآباد-پاوه واقع در استان کردستان تا اطلاع بعدی‌ به دلیل بارش شدید برف مسدود و تردد از محور سنندج-کامیاران-روانسر-پاوه ‌انجام می‌شود.آزادراه مرزن آباد ـ چالوس (مسیر جنوب به شمال) ‌واقع در استان مازندران،‌ به دلیل ریزش کوه تا اطلاع بعدی مسدود است و تردد از محور قدیم مرزن آباد ـ چالوس انجام می‌شود.

محور قدیم اصفهان - شهرکرد (گردنه رخ ـ جعفرآباد)‌ واقع در استان چهار محال و بختیاری‌ از تاریخ 10 آذرماه 93 لغایت‌ 15 فروردین 94 به دلیل احتمال ریزش کوه و سقوط بهمن‌ حدفاصل کیلومتر 17 تا 26 مسدود و تردد از مسیر تونل های رخ 1 و 2‌ انجام می شود.

آزادراه‌ چالوس-مرزن آباد (مسیر رفت و برگشت)، واقع در استان مازندران، تا اطلاع بعدی‌ به دلیل عملیات راهداری‌ مسدود و تردد از محور قدیم چالوس-مرزن‌آباد انجام می‌شود.

محور فرعی همدان ـ گنجنامه ـ تویسرکان ‌واقع در استان همدان، تا پایان فروردین 94 به دلیل صعب العبور بودن و نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از محورهای همدان- جوکار – تویسرکان و همدان- اسدآباد – تویسرکان انجام می‌شود.

ممنوعیت تردد به‌ تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه

در محور کرمان ـ راین ـ حسین‌آباد ـ جیرفت (ساردوئیه ـ جیرفت) واقع در استان کرمان به‌ دلیل مداخله با ترافیک شهری‏ و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور 23 کیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملان فرآورده‌های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت‌ معرفی می‌شود؛ تردد وسایل نقلیه سواری در محور فوق بلامانع است.

محور کرج-‌چالوس (کندوان)‌ واقع در استان البرز، از مورخ 7 مهر لغایت 20 اسفند‌ از ساعت 9 تا 16 و 21 تا 6 صبح‌ به‌ دلیل اجرای عملیات بهینه‌سازی سیستم روشنایی تونل‌های شماره 2 و 3 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور کرج-‌چالوس (کندوان)‌ واقع در استان البرز، از مورخ 25 دی لغایت 15 بهمن از ساعت 7 تا 17 به دلیل کابل کشی تونل شماره 5 (امیرکبیر) واقع در کیلومتر 24 محور کرج-چالوس‌ تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور قم ـ گرمسار و بالعکس واقع در استان‌های تهران‏، سمنان و قم، به دلیل تمدید اجرای عملیات راهسازی، تا اطلاع بعدی مسدود و مسیر جایگزین برای خودروهای سواری آزادراه قم ـ تهران، برای نقلیه سنگین محور قدیم قم ـ تهران و در ادامه برای همه خودروها، جاده امام‌رضا(ع) به سمت پاکدشت و گرمسار خواهد بود.

محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای

محور کندوان واقع در استان البرز، از 25 دی لغایت 15 بهمن، از ساعت 7 الی 17 به دلیل کابل کشی تونل شماره 5 (امیرکبیر) واقع در کیلومتر 24 محور کرج-چالوس تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور ایلام-صالح آباد، واقع در استان ایلام، از مورخ 1 بهمن‌ از ساعت 12 الی 15 به دلیل اجرای‌ عملیات انفجار و تخلیه مصالح حاصل از انفجار ،حدفاصل کیلومتر 1 تا 2 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور ایلام-صالح آباد، واقع در استان ایلام، از مورخ 8 بهمن‌ماه، از ساعت12 تا 15، به دلیل اجرای عملیات انفجار و تخلیه مصالح حاصل از انفجار ‌حدفاصل کیلومتر 1 تا 2 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات‌ ‌‌با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

بزرگراه گرگان ـ آزادشهر، واقع در استان گلستان‌ از مورخ 18 دی لغایت 15 اسفند ‌از ساعت 7 الی 16 به دلیل اجرای عملیات خط کشی‌، نصب گاردیل‌، تابلو و علائم در دور‌برگردان واقع در کیلومتر 100+2 ‌حدفاصل کیلومتر 660+1 ‌تا 540+2 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور کاشمر-خلیل آباد-بردسکن، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 23 دی لغایت 30 بهمن از ساعت7 تا 16 به دلیل اجرای عملیات خاکریزی داخل جزیره ‌حدفاصل کیلومتر 5 تا 7 تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور هرات-هرابرجان‌ واقع در استان یزد ‌از مورخ 24 دی لغایت 15 اسفند ‌از ساعت 7‌ الی 16 ‌به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت‌ حدفاصل کیلومتر 1 ‌تا 12 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور کمربندی جنوبی الیگودرز واقع در استان لرستان‌ تا 25 اسفند‌ 24 ساعته به دلیل اجرای عملیات راه‌سازی و احداث تقاطع غیر هم‌سطح مسدود و کمربندی شمالی به عنوان مسیر جایگزین معرفی می‌شو‌د.

در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین‌ مقطع واقع در استان البرز (‌باند جنوبی)‌ تا مورخ 20 اسفند روزهای شنبه تا سه‌شنبه‌ از ساعت 9 الی 15 هر هفته به غیر از ‌تعطیلات رسمی به دلیل ادامه اجرای عملیات روکش آسفالت‌ حدفاصل پل حصارک تا تیر شماره‌ 200 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین‌ مقطع واقع در استان البرز (‌باند شمالی)‌ تا مورخ 20 اسفند‌ روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت 9 الی 15 ‌به غیر از‌ تعطیلات رسمی‌، به دلیل ادامه اجرای عملیات درزگیری‌ حدفاصل تیر شماره 200 به سمت قزوین تا پل کلاک‌ عبور همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود، همچنین در همین باند تا ‌20 اسفند روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته‌ از ساعت 24 تا 5 بامداد‌ به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی به دلیل ادامه اجرای عملیات درزگیری حدفاصل پل کلاک تا پل حصارک عبور همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور یزد ـ میبد‌ واقع در استان یزد‌ از 13 دی لغایت 30 بهمن‌ از ساعت 7 تا 16 به دلیل اجرای عملیات درزگیری حدفاصل کیلومتر 18 ‌تا 23 ‌‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور یزد ـ میبد‌ واقع در استان یزد از مورخ 13 دی لغایت 30 بهمن‌ از ساعت 7 ‌الی 16 به دلیل اجرای عملیات درزگیری‌ حدفاصل کیلومتر 18 ‌تا 23 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

‌محور یاسوج ـ بابامیدان، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از 10 دی‌ماه تا 20 اسفند‌ از ساعت 7 تا 17 به دلیل اجرای عملیات اصلاح نقاط پرحادثه‌، حدفاصل کیلومتر 34 تا 36 تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.‌

محور پل بریم – شلال دان ـ گچساران‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد‌ از مورخ 10 دی تا 20 اسفند‌ از ساعت 7 ‌تا 17 به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت‌ حدفاصل کیلومتر 36 ‌تا 45 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.‌

محور گچساران ـ خیرآباد – پادوک‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد‌ از مورخ 7 دی تا 20 اسفند‌ از ساعت 7:30 تا 17:30 به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت‌ حدفاصل کیلومتر 45 ‌تا 800+55 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.‌

محور گچساران ـ خیرآباد – واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد‌ از مورخ 5 دی تا 20 اسفند‌ از ساعت 7 تا 17:30 به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت‌حدفاصل کیلومتر 15 ‌تا 25 تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور گچساران ـ دیل آرو – چرام‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد‌ از مورخ 6 دی تا 20 اسفند‌ از ساعت 7 تا 17 به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت‌ حدفاصل کیلومتر 13 تا 23 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.‌

کمربندی گچساران‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد‌ از مورخ 6 دی تا 21 اسفند‌ از ساعت 7 تا 17 به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت‌ حدفاصل کیلومتر 0 ‌تا 11 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.‌

محور بوشهر ـ دیر‌ واقع در استان بوشهر‌ مورخ 1 آذر تا 1 بهمن‌ از ساعت 5:30 الی 16 ‌‌به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض و روکش آسفالت‌ حدفاصل سه راهی عالی شهربه سمت دلوار به طول 4 کیلومتر‌ تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور همدان - اسدآباد‌ واقع در استان همدان، از‌ 20 شهریور تا 15 اسفند‌ 24 ساعته به دلیل اجرای عملیات احداث زیر گذر بهاران ‌حدفاصل کیلومتر 8 تا 10 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور پلیس راه (اصفهان – شیراز) ـ مبارکه‌ واقع در استان اصفهان، از 1 شهریور تا‌ 29 اسفند‌ از ساعت 8 تا 18 به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل کیلومتر 10 تا‌ 16 تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور اهرم ـ برازجان‌ واقع در استان بوشهر تا 30 دی‌ماه از ساعت 5:30 تا 16 به‌ دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و ترمیم روکش آسفالت‌ حد فاصل میدان خروجی اهرم به سمت برازجان به طول 10 کیلومتر‌ تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور نیشابور-کاشمر، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 25 دی لغایت 19 اسفند، از ساعت7 تا 16 به دلیل اجرای عملیات بهسازی مسیر، حدفاصل کیلومتر 22 تا 28 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.‌

محور تفت-یزد، واقع در استان یزد از مورخ 24 دی تا 15 اسفند‌ از ساعت 7 تا 16 به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل کیلومتر 1 تا 9 تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.