فرانسه ۱۱ سپتامبر را تقلید کرد/ واکنش به اقدام روزنامه مردم امروز

دکتر غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدام نشریه فرانسوی و توهین به ساحت پیامبر اکرم (ص) گفت: معتقدم دولت فرانسه اقدام به تقلید از آمریکا در واقعه ۱۱ سپتامبر کرده است.

وی افزود: همانطور که در واقعه ۱۱ سپتامبر دیدیم؛ آمریکا با آن واقعه که همچنان در هاله ای از ابهام است و گمان هایی مبنی بر دست داشتن دولت آمریکا در آن وجود دارد سعی کرد موجی از حوادث را در جهان به ویژه اسلام هراسی و اسلام ستیزی و جنگ کلید بزند. به نظر می رسد این الگو در فرانسه هم در حال پیاده شدن است.

حداد عادل به موضع گیری های دولت فرانسه در این باره اشاره کرد و گفت: مواضعی که این کشور اتخاد کرد مؤید همین مسئله است و تقلید از آمریکا را قوت می بخشد. شاید با گذشت زمان، اطلاعات بیشتری هم در این باره به دست آید که نظریه فوق را تقویت می کند.

حرف «مردم امروز» حرف مردم نبود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدام روزنامه مردم امروز نیز گفت: به نظرم بهتر بود این روزنامه در واقع همان طور که از نامش پیداست، معرف مردم امروز ایران باشد و درد مردم کشور ما را بازتاب دهد تا مردم فرانسه.

وی افزود: مردم ایران متاثر از اقدام نشریه شارلی بودند و هستند و شعار من شارلی هستم بیشتر زبان حال مردم فرانسه آن هم بخشی از آنها بود تا مردم کشورمان.

مشفق کاشانی دینش را به انقلاب ادا کرد

مدیرعامل بنیاد سعدی به درگذشت استاد مشفق کاشانی نیز اشاره کرد و گفت: از شنیدن این خبر، بسیار متاسف شدم. وی یکی از پیشکسوتان شعر انقلاب بود و سمت استادی بر شاعران میان سال و جوان کشورمان داشت.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: مشفق کاشانی دین خود را به انقلاب ادا کرد و امیدوارم با روی سفید در پیشگاه خداوند و پیامبر اکرم(ص) حاضر شود.

حداد عادل در پایان گفت: شعر پخته، لطیف و معیار در قالب های سنتی، ویژگی آثار مشفق کاشانی بود.