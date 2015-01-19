۱۱ هزار واحد مسکن مهر در استان ایلام در حال احداث است

عبدالله بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکن مهر استان ایلام در طول یکسال گذشته با اعتبار ۵۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است. رفع مشکل این واحدها باید در اولویت قرار گیرد و در سریع ترین زمان مشکلات زیر ساختی و خدماتی آنها مرتفع شود

وی ادامه داد: بر اساس برنامه، احداث ۴۲ هزار و ۳۵۶ واحد مسکونی شهری و روستایی از سال های گذشته در استان آغاز شده که از این تعداد تاکنون ۳۲ هزار و ۴۷۲ واحد به بهره برداری رسیده است.

بهادری بیان داشت: تمامی پروژه های مسکن مهر استان غیر از مسکن مهر دهلران حداکثر تا پایان نیمه دوم سال ۹۴ به بهره برداری خواهند رسید.

وی از شهرداری ایلام، بانک های عامل، شرکت توزیع نیروی برق، اداره کل ثبت اسناد و سایر دستگاه های خدمات رسان خواست: در خصوص احداث زیرساخت های این واحدها و همچنین صدور پروانه و سند پروژه های مسکن مهر اقدام لازم را انجام دهند.

این مسئول عنوان کرد: ۱۱ هزار و ۷۸۷ واحد مسکن مهر در استان ایلام در حال احداث است که از این تعداد هفت هزار و ۶۲ واحد مربوط به پروژه های تعاونی ۹۹ ساله، یک هزار و ۲۳۶ واحد سه جانبه و سه هزار و ۴۸۹ واحد نیز مربوط به واحدهای خودمالک است.