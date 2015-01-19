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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۵۲

برگزیده عکس های خبری ۲۹ دی ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۲۹ دی ۹۳

عکس‌های خبری امروز را از حمله ارتش اوکراین آغاز می کنیم؛ سپس تصاویری از بارندگی در «نیوزیلند»، تشییع جنازه «خلیل عبدالله» و برگزاری بازی های جام ملت های آفریقا را خواهیم دید.

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یک مرد میان آوار حملات ارتش اوکراین راه می‌رود. نیروهای ارتش اوکراین عملیات گسترده ای برای بازپس‌گیری شهر «دونتسک» در شرق این کشور آغاز کرده اند.

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با بارش شدید باران، وسایل نقلیه در جاده های روستایی «نیوزیلند» به آرامی و با احتیاط رانندگی می‌کنند و نیروهای امدادی در حالت آماده باش قرار دارند.

برگزیده

تشیع جنازه «خلیل عبدالله» یکی از اعضای پارلمان عربی عراق در «وادی السلام» قبرستان شیعیان نجف

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مرد اسپانیایی که با اسب خود در میان آتش می‌تازد.

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در طول حملات ارتش اوکراین شیشه های خانه های مسکونی فرو ریختند.

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مردم سعی دارند اسب خسته ای را که به خاطر رژه‌‌ی طولانی جشن «سنت آنتونی آبوت» در بارسلونا نقش زمین شده است را از زمین بلند کنند.

برگزیده

مردی هندی در «سنگام» محل تلاقی رودخانه های گنگ و جمنا در طول مراسمی سنتی شنا می‌کند.

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کودکان داوطلب شرکت کننده در مسابقه بهترین چهره خنده دار در  کلیسای «نشوبا» در «بولونیا»

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کد مطلب 2468021

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