برگزیده عکس های خبری ۲۹ دی ۹۳

یک مرد میان آوار حملات ارتش اوکراین راه می‌رود. نیروهای ارتش اوکراین عملیات گسترده ای برای بازپس‌گیری شهر «دونتسک» در شرق این کشور آغاز کرده اند.

با بارش شدید باران، وسایل نقلیه در جاده های روستایی «نیوزیلند» به آرامی و با احتیاط رانندگی می‌کنند و نیروهای امدادی در حالت آماده باش قرار دارند.

تشیع جنازه «خلیل عبدالله» یکی از اعضای پارلمان عربی عراق در «وادی السلام» قبرستان شیعیان نجف

مرد اسپانیایی که با اسب خود در میان آتش می‌تازد.

در طول حملات ارتش اوکراین شیشه های خانه های مسکونی فرو ریختند.

مردم سعی دارند اسب خسته ای را که به خاطر رژه‌‌ی طولانی جشن «سنت آنتونی آبوت» در بارسلونا نقش زمین شده است را از زمین بلند کنند.

مردی هندی در «سنگام» محل تلاقی رودخانه های گنگ و جمنا در طول مراسمی سنتی شنا می‌کند.

کودکان داوطلب شرکت کننده در مسابقه بهترین چهره خنده دار در کلیسای «نشوبا» در «بولونیا»

پسران عراقی مبتلا به عفونت از طریق گزش پشه ها در خارج «کرکوک»

کفش سوخته یک روز بعد از انفجار بمب در شهر «صدر» عراق

تماشاچی فوتبال در بازی های جام ملت های آفریقا