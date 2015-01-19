برنامه اردوهای راهیان نور برای دانشگاه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باقرزاده صبح دوشنبه در نشست کمیته دانشجویی ستاد راهیان نور که با حضور روسای دانشگاهها و مراکز آموزشی شهرستان قائم شهر برگزار شد، دوره هشت ساله دفاع مقدس را در انقلاب ایران یک دوره باشکوه برشمرد و اظهار کرد: اندیشمندان حوزه جامعه شناسی تأکید دارند این دوره هشت ساله یک سرمایه و ثروت اجتماعی قابل توجه است که به عنوان یک میراث باید حفظ و به آیندگان انتقال داده شود.

باقرزاده مشکلات امروزه کشور در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی را نداشتن روحیه و تفکر زمان دفاع مقدس دانست و گفت: اگر تفکر و اندیشه زمان دفاع مقدس امروز بر جامعه حاکم باشد بسیاری از گرفتاری های کشور حل خواهد شد.

رئیس کمیته دانشجویی ستاد راهیان نور شهرستان قائم شهر اظهار کرد : دوره دفاع مقدس یک دوره با محتوای بسیار عالی است که متأسفانه برای حفظ آن نتوانستیم ظرف مناسبی طراحی کنیم.

باقرزاده تأکید کرد: باید آموزه های غنی حماسه دفاع مقدس و دستاوردهای آن در یک مجموعه ای جمع آوری و ثبت و ذخیره شود تا بتوانیم ضمن انتقال به نسل های آینده جهت کاربردی کردن آنها نیز اقدام نمائیم.

وی تصریح کرد: بی تردید دانشگاه ها، مراکزآموزشی و نهادهای تربیتی در حوزه مدیریت دانش صاحب سهم هستند.

وی یکی از وظایف نهادهای آموزشی را جامعه پذیری دانست و گفت: افراد باید از کودکی تا جوانی با ارکان و اصول جامعه پذیری تا سطح عالی آشنا شده و متناسب با آن عمل کنند و وظیفه نهادهای آموزشی انتقال این آرمانها و کارکردهای عالی از یک نسل به نسل دیگر است.

باقرزاده با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری اردوهای راهیان نور عنوان کرد: اردوهای راهیان نور نباید بصورت تشریفاتی و نمادین برگزار شوند و از مسئولین برگزاری این اردوها خواست فضایی را فراهم کنند تا دانشجویان برای ورود کارکردی به جامعه ازاین اردوها یک درس عملی بگیرند.

ویب گفت: توقع ما این است که اردوهای راهیان نور نه به عنوان یک فوق برنامه تشریفاتی بلکه به عنوان یک برنامه ضروری و حیاتی برای دانشگاه ها همانند برنامه های درسی تعریف شود.

دبیرهم اندیشی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران در خاتمه ضرورت همگرایی و همکاری بیشتر بین موسسات و آموزش عالی را برای توانمندی آموزشی بیشتر منطقه خواستار شد.