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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳

باقرزاده:

برنامه اردوهای راهیان نور برای دانشگاه ها ضروری است

برنامه اردوهای راهیان نور برای دانشگاه ها ضروری است

قائمشهر- دبیرهم اندیشی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران اردوهای راهیان نور را برای دانشگاهها یک برنامه ضروری دانست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باقرزاده صبح دوشنبه در نشست کمیته دانشجویی ستاد راهیان نور که با حضور روسای دانشگاهها و مراکز آموزشی شهرستان قائم شهر برگزار شد،  دوره هشت ساله دفاع مقدس را در انقلاب ایران یک دوره باشکوه برشمرد و اظهار کرد: اندیشمندان حوزه جامعه شناسی تأکید دارند این دوره هشت ساله یک سرمایه و ثروت اجتماعی قابل توجه است که به عنوان یک میراث باید حفظ و به آیندگان انتقال داده شود.

باقرزاده مشکلات امروزه کشور در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی را نداشتن روحیه و تفکر زمان دفاع مقدس دانست و گفت: اگر تفکر و اندیشه زمان دفاع مقدس امروز بر جامعه حاکم باشد بسیاری از گرفتاری های کشور حل خواهد شد.

رئیس کمیته دانشجویی ستاد راهیان نور شهرستان قائم شهر اظهار کرد : دوره دفاع مقدس یک دوره با محتوای بسیار عالی است که متأسفانه برای حفظ آن نتوانستیم ظرف مناسبی طراحی کنیم.

باقرزاده تأکید کرد: باید آموزه های غنی حماسه دفاع مقدس و دستاوردهای آن در یک مجموعه ای جمع آوری و ثبت و ذخیره شود تا بتوانیم ضمن انتقال به نسل های آینده جهت کاربردی کردن آنها نیز اقدام نمائیم.

وی تصریح کرد: بی تردید دانشگاه ها، مراکزآموزشی و نهادهای تربیتی در حوزه مدیریت دانش صاحب سهم هستند.

وی یکی از وظایف نهادهای آموزشی را جامعه پذیری دانست و گفت: افراد باید از کودکی تا جوانی با ارکان و اصول جامعه پذیری تا سطح عالی آشنا شده و متناسب با آن عمل کنند و وظیفه نهادهای آموزشی انتقال این آرمانها و کارکردهای عالی از یک نسل به نسل دیگر است.

باقرزاده با اشاره به  تأکید مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری اردوهای راهیان نور عنوان کرد: اردوهای راهیان نور نباید بصورت تشریفاتی و نمادین برگزار شوند و از مسئولین برگزاری این اردوها خواست فضایی را فراهم کنند تا دانشجویان برای ورود کارکردی به جامعه ازاین اردوها یک درس عملی بگیرند.

ویب گفت: توقع ما این است که اردوهای راهیان نور نه به عنوان یک فوق برنامه تشریفاتی بلکه به عنوان یک برنامه ضروری و حیاتی برای دانشگاه ها همانند برنامه های درسی تعریف شود.

دبیرهم اندیشی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران در خاتمه ضرورت همگرایی و همکاری بیشتر بین موسسات و آموزش عالی را برای توانمندی آموزشی بیشتر منطقه خواستار شد.

کد مطلب 2468028

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