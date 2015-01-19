برطرف کردن مشکل شهر صنعتی البرز قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ربیعی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اوقاف و امور خیریه صبح دوشنبه در سفر یکروزه ‏به قزوین، در حوزه عملکرد اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین اظهارداشت: خوشبختانه استان قزوین در سالهای اخیر از استانهای موفق در سطح کشور بوده و رتبه خوبی از عملکرد خودش در حوزه وقف و ‏مدیریت بقاع متبرکه و فعالیت های قرآنی نسبت به برنامه ابلاغی به استان را به خود اختصاص داده و در برخی از ‏برنامه ها جزو برترین های این حوزه محسوب می شود.

سخنگوی سازمان اوقاف و امورخیریه در ادامه افزود: یکی از اقدامات خوب اداره کل اوقاف و امورخیریه استان ‏قزوین برطرف کردن معضل و مشکل بزرگ شهرصنعتی البرز بود که با تصمیم مدبرانه و اقدامات خوب این اداره کل برطرف ‏و در شرف اتمام است.

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امورخیریه در پایان مجموع فعالیت های اداره کل ‏اوقاف و امورخیریه استان قزوین را مورد قبول دانست و جایگاه این اداره کل را در کشور جایگاه مطلوب و خوبی اعلام کرد.

بازدید از اولین مرکز همودیالیز وقفی کشور

سخنگوی سازمان اوقاف در ادامه از روند اجرایی نخستین مرکز ‏همودیالیز موقوفه ‌ای کشور در قزوین بازدید کرد و اظهارداشت: با احداث این مرکز ‏در آینده ای نه چندان دور شاهد ارائه خدمات مطلوب در حوزه سلامت خواهیم بود.

وی با بیان اینکه این سازمان آمادگی تأسیس دانشکده علوم قرآن و حدیث در استان قزوین را هم دارد، ادامه داد: برای ایجاد این دانشکده در استان قزوین باید سیر مراحل تصویب طرح با توجه به ظرفیت‌های استان قزوین طی شود.

وی عنوان کرد: شرایط مشارکت همه اجزای استان در تأسیس این دانشکده، باید سنجیده شود و همه مسئولان استان باید برای ایجاد و راه ‌اندازی این دانشکده احساس مسئولیت کنند.

ربیعی تأکید کرد: فقط طرح موضوع راه ‌اندازی دانشکده علوم قرآنی و حدیث مسئله را حل نمی کند، بلکه اگر بر اساس اینکه قزوین یک استان دانشگاه محور است و کمبودی در این حوزه حس می شود، باید با در نظر گرفتن شرایط نسبت به اعلام نیاز و رفع موانع تأسیس آن اقدام کند.

مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین ‌الملل سازمان اوقاف همچنین در بازدید از روند اجرایی نخستین مرکز ‏همودیالیز موقوفه ‌ای کشور در قزوین اظهار کرد: انشاالله با احداث این مرکز ‏در آینده ای نه چندان دور شاهد ارائه خدمات مطلوب در حوزه سلامت، بهداشت و درمان برای مردم این منطقه ‏باشیم.

وی خاطر نشان کرد: استان قزوین یکی از استان های برتر در حوزه فعالیت های عمرانی به خصوص در حوزه ‏سلامت و بهداشت است و امیدواریم با توسعه و بهره برداری از پروژه های استان چه در حوزه سلامت مانند ‏درمانگاه خیریه شهر بیدستان، مرکز همودیالیز و چه در حوزه مسکن مانند پروژه ۱۶۰ واحدی شهر بیدستان موجبات ‏توسعه فرهنگ وقف و همچنین استفاده مردم از برکات وقف را فراهم سازیم.