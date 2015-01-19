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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۹

حجت الاسلام مهدوی:

۱۸۴ مبلغ روحانی در مدارس و دانشگاه های خراسان شمالی فعالیت می کنند

۱۸۴ مبلغ روحانی در مدارس و دانشگاه های خراسان شمالی فعالیت می کنند

بجنورد- مسئول اعزام اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از اعزام ۱۸۴ مبلغ و مبلغه برای اقامه نماز به مدارس و دانشگاه های استان خبر داد.

حجت الاسلام سلیمان مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعزام ۱۸۴ مبلغ روحانی به مدارس و دانشگاه خراسان شمالی با عنوان ائمه جماعات، اظهار داشت: اعزام این تعداد ائمه جماعت به مدارس و دانشگاه ها با مشارکت آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نهاد تبلیغات اسلامی صورت گرفته است.

وی با بیان این که غالب این اعزام ها در مهر ماه انجام شده اما هنوز نیز ادامه دارد، افزود: روحانیون با حضور در مدارس و دانشگاه ها ضمن برپایی نماز جماعت ظهر و عصر، در خصوص نماز، اخلاق و احکام و روایات و احادیث مذهبی نیز سخنرانی می کنند.

حجت‌الاسلام مهدوی اضافه کرد: در این طرح علاوه بر اعزام امام جماعت، هدیه قرآن کریم و کتابهای مذهبی به کتابخانه های مدارس و دانشگاه ها برگزاری مسابقات فرهنگی نیز توسط اداره کل  تبلیغات اسلامی خراسان شمالی انجام می شود.

مسئول اعزام روحانی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری ائمه جماعت دانشگاه های استان ۲۸ نفر و مدارس ۱۵۶ نفر هستند که این تعداد در حال افزایش است.

مسئول اعزام اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: با توجه به نیاز و اهمیت حضور روحانیون در ادارات و مراکز علمی و دانشگاهی، اداره کل تبلیغات اسلامی استان آمادگی کامل خود را جهت اعزام مبلغ به ادارات و دستگاه های مختلف خراسان شمالی اعلام می کند.

کد مطلب 2468032

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