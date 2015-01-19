عباس ابراهیمی صبح دوشنبه در گفتگو با مهر، با بیان اینکه بر اثر سیل اسفندماه سال گذشته ۳۶۵ واحد در شهرستان نهبندان تخریب شده، افزود: از این تعداد تاکنون ۱۶۷ نفر برای بازسازی مسکن به بانک عامل معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات تعمیرات مسکن تنها به واحدهای دارای اسکلت فلزی و استحکام لازم پرداخت می‌شود، گفت: برای تعمیرات مسکن نیز تاکنون ۹۷ نفر به بانک معرفی شده‌اند.

معاون عمرانی فرماندار نهبندان با بیان اینکه هم اکنون ۱۶۷ واحد در شهرستان نهبندان در حال بازسازی است، افزود: از این تعداد ۹۵ واحد در مرحله نازک‌کاری و نماکاری، ۱۱۰ واحد در مرحله گچ و خاک، ۱۱۹ واحد در مرحله سقف و در ۱۲۶ واحد نصب اسکلت انجام شده است.

ابراهیمی بیان کرد: برخی از مردم این روستاها به علت بدهی بانکی و برخی دیگر به دلیل عدم تمایل تاکنون برای دریافت تسهیلات بازسازی مراجعه نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه به همه افراد سیل‌زده براساس قانون تسهیلات پرداخت شده است، افزود: تسهیلات باقی مانده نیز در زمینه بازسازی و تعمیر مسکن در سایر روستاهای این شهرستان پرداخت خواهد شد.

ابراهیمی در پایان یادآور شد: تاکنون ۷۳ درصد مردم سیل‌زده شهرستان نهبندان برای دریافت تسهیلات بازسازی و تعمیرات مسکن مراجعه کرده‌اند.

گفتنی است؛ ۲۴ اسفندماه سال گذشته ۳۶۵ واحد مسکن روستایی در سه روستای طبسین سفلی، طبسین علیا و کهنو در شهرستان نهبندان بر اثر سیل تخریب شد که براساس مصوبه دولت ۱۷ میلیون تومان تسهیلات و سه میلیون تومان کمک بلاعوض برای ساخت هر واحد به مناطق سیل‌‌زده نهبندان اختصاص یافته است.