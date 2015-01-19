مراكز معاينه فنى خودرو در مشهد با ۳۰ درصد تخفیف خدمات ارایه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ غلام زاده روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد : به مناسبت روز ملی هوای پاک و در راستای کاهش الودگی هوا از امروز بیست و نهم دی ماه به مدت یک هفته تمامی مراجعه کنندگان به مراکز معاینه فنی خودرو مشمول ۳۰ درصد تخفیف می شوند.

وی افزود : این طرح شامل خودروهای شخصی، وانت بارها، تاکسی های درون شهری و خودروهای سنگین می شود.

معاونت حمل و نقل شهردارى مشهد تصريح كرد: در حال حاضر پنج مرکز معاینه فنی ویژه خودروهای سواری و دو مرکز ویژه خودروهای سنگین در سطح شهر فعال هستند كه نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا دارد.

وی با بیان اینکه روزانه بیش از ۸۰۰ هزار خودرو در سطح شهر مشهد تردد می کنند تاکید کرد : مالکین این خودروها باید با رفع نقص فنی خودروی خود و خودداری از ترددهای غیرضوری با خودروهای شخصی در داشتن هوای پاک و سالم سهیم باشند. ۲۹ دی ماه به عنوان روز ملی هوای پاک نام گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر مشهد با ۳۲۸ کیلومترمربع مساحت و سه و نیم میلیون نفر جمعیت سالانه پذیرای حدود ۲۵ میلیون زائر است.