اوراق وقف احیاکننده سنت حسنه وقف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین علی محمدی پیش از ظهر امروز در همایش رونمایی از اوراق وقف ساخت فاز دوم بیمارستان آیتالله خوانساری اراک، با اشاره به اینکه خداوند انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است، اظهار کرد: اموالی که خداوند به افراد عطا کرده است، امانتی در دست اوست و نباید از انفاق آن غافل شد.
وی با تأکید بر اینکه انفاق در راه خدا سبب افزایش خیرات و برکات برای فرد انفاقکننده میشود، گفت: برخی افراد متأسفانه پس از به دست آوردن و اندوختن مال، بخل ورزیده و از انفاق دوری میکنند.
حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: ملت ایران طی ۳۶ سال که از عمر انقلاب میگذرد، همواره از جان و مال خود گذشتهاند و سخاوت خود را نمایش دادهاند و امروز بار دیگر در احیای سنت وقف و نگاه داشت آن، گامهای محکمی برداشتهاند.
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امورخیریه با اشاره به طرح صدور اوراق وقف در سال گذشته و مواقفت مجلس با آن گفت: این اوراق، فضایی را برای افرادی که نمیتوانند به تنهایی موقوفاتی از خود داشته باشند، ایجاد کرده است.
حجت الاسلام محمدی با تأکید بر اینکه این حرکت جهادی نه تنها ادامهدهنده راه ائمه اطهار(ع) است بلکه احیاکننده سنت وقف برای ماندگاری و انتقال به نسلهای آینده نیز به شمار میرود، افزود: وقف به عنوان صدقه جاریه از احکام و آموزههای دینی مسلمانان است و فرد با گذشتن از مال خود، برای حمایت از نیازمندان ، خیر دنیا و آخرت را برای خود میخرد.
وی با اشاره به تاکیدات دین اسلام در خصوص دستگیری از نیازمندان، وقف و عایدات آن را رفعکننده برخی از مشکلات عنوان کرد و گفت: افراد مختلف میتوانند مبالغ مورد نظر خود را با همکاری یکدیگر به اشتراک گذاشته و اوراق وقف را برای ساخت سومین بیمارستان سرطانی کشور، خریداری کنند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه اوراق وقف تاکنون جهت احداث بیمارستان تخصصی سرطان در تهران و شیراز به فروش رسیده است، تصریح کرد: اوراق وقف استان مرکزی برای ساخت بیمارستان تخصصی سرطانی آیتالله خوانساری اراک به عنوان سومین بیمارستانی که با این اوراق ساخته میشود، به فروش میرسد.
حجت الاسلام محمدی با تأکید بر تبلیغ و اطلاعرسانی در جهت ترویج این سنت، گفت: نباید این سنت حسنه محدود به زمان خاصی باشد و لازم است که اصحاب رسانه، ائمه جماعات و مسئولان فرهنگی جامعه در ترویج و گسترش آن تلاش کنند.
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