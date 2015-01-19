کرمانشاه رتبه نخست شماره‌ گذاری ماشين‌ های كشاورزی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه، علی اشرف منصوری اظهار داشت: استان كرمانشاه رتبه نخست شماره‌ گذاری ماشين‌ های كشاورزی را در كشور كسب كرد.

وی افزود: به منظور كنترل، ساماندهی و هويت‌ دار كردن ماشين‌ های كشاورزی (تراكتور و كمباين) طرح مشترکی بین وزارت جهاد كشاورزی و پليس راهور ناجا در سراسر كشور اجرا شد که در این راستا و پس از بررسی های انجام شده، استان کرمانشاه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

منصوری تصريح كرد: تاكنون برای 6 هزار و 750 دستگاه تراكتور و كمباين در استان كرمانشاه پرونده تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: با تلاش همکاران تاکنون از 5 هزار و 767 دستگاه به صورت ميدانی بازديد شده و براي 4 هزار و 513 دستگاه نیز پلاك آماده و تحويل دارندگان این ماشين‌ ها شده است.

منصوری در ادامه به مزايای اجرای این طرح اشاره كرد و افزود: با پلاك دار شدن ماشين‌هاي كشاورزي استان، در آينده امكان صدور كارت سوخت و ساماندهی توزيع سوخت، امكان صدور بيمه براي ماشين‌ها، برقراری نظم و انضباط در راه‌ ها فراهم شده، همچنين با هويت دار شدن اين وسايط می توان از آنها به عنوان وثيقه جهت اخذ تسهيلات بانكی نيز استفاده كرد.

وي در ادامه با اشاره به اینکه اين طرح شامل تراكتور و كمباين‌هاي زير 13 سال است، گفت: پيش‌ بينی می شود حدود 7 هزار و 500 دستگاه تراكتور زير 13 سال در استان موجود باشد، بنابراین از واجدين شرايط درخواست می کنیم به مراكز خدمات جهاد كشاورزي مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

وي در پایان از پليس ناجای استان، معاونت بهبود توليدات گياهی، اداره فناوری های مكانيزه سازمان، شركت‌هاي خدمات فنی و مشاوره‌ای كه در اجرایطرح همكاری كرده اند، قدردانی کرد.

گفتنی است در تقدیرنامه ای که از طرف دكتر كامبيز عباسی رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزی كشور صادر شده، از سيد افشين صفوی معاون بهبود توليدات گياهی سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه، رئيس و كاركنان اداره امور فناوری های مكانيزه استان و شهرستان‌هاي تابعه، همچنين همكاری صميمانه رئيس و كاركنان راهنمايی و رانندگی استان در اجرای موفق و نسبی طرح و تبصره ماده 36 قانون افزايش بهره‌وری مصوب مجلس شوراي اسلامی، تشكر و قدردانی شده است.