جایگاه بالای علمی ایران در دنیا/تحولات عظیمی دردانشگاه هاشکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد صبح دوشنبه در جمع دانشگاهیان دانشگاه تبریز گفت: پیشرفت ما در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی، علمی، فناوری و دفاعی شتاب به سمت تجاری سازی دانش است.

وی دانشگاه تبریز را یکی از نمادهای پر افتخار آموزش عالی بیان کرد و گفت: این دانشگاه با توان علمی خود، جایگاه بزرگی در تولید علم و تربیت نیروی انسانی دارد و یکی از پشتوانه های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران است.

ابوترابی فرد همچنین تبریز را مهد دلیر مردان، عارفان و دانشمندان خواند و افزود: علامه طباطبایی، علامه جعفری و آیت الله قاضی، نمونه هایی از این بزرگمردان هستند و امید است که اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز با تاسی از بزرگان علمی و دینی و با عزم و اراده ملی روز به روز بر عزت این کشور بیفزایند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تولید علم و کوتاه نمودن فاصله تبدیل علم به ثروت است که بحمدالله با شتاب بیشتری به سمت تجاری سازی دانش و خلق شرکت های دانش بنیان پیش می رود.

وی در ادامه افزود: افزایش تعداد دانشجو به بیش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر از جمله تحولات کشور در بخش دانشگاهی است و این باعث افتخار است و ارزشمندتر اینکه که ۴۰ درصد دانشجویان دانشگاه های بزرگ در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند.

حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد متذکر شد: انقلاب اسلامی راه را برای تحول ریشه دار و عمیق علمی فراهم آورد. همچنان که ما در رشته های مهندسی و پزشکی، جایگاه استثنایی در جهان داریم و در رشته های نوین جزو چند کشور برتر دنیا هستیم، در حوزه هسته ای نیز جزو ۱۱ کشور برتر دنیا محسوب می شویم.

وی افزود: پیشرفت ما در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی، علمی، فناوری و دفاعی مثال زدنی است و اگر جهان در مقابل کشور ما صف آرایی می کند، به خاطر همین افق های روشنی است که فراروی کشور ما وجود دارد و معمار این حرکت عظیم علمی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه رمز تمایز انقلاب اسلامی از اردوگاه غرب و دیگر پیشگامان علمی است، پیوند دانش با ارزش های انسانی است که ما به علم نه به عنوان ابراز اقتصادی، بلکه به عنوان ابزاری برای رسیدن به جایگاه برتر انسانی و رویارویی با زیاده خواهان نگاه می کنیم.

ابوترابی فرد در ادامه گفت: وقتی رییس جمهور آمریکا می گوید که ما با تشدید تحریم ها بر علیه ایران، خودمان را منزوی می کنیم، این نشان از پیروزی انقلاب بر جهان است که از پیوند سیاست با دانش، ارزش و اخلاق ناشی شده است.

وی به ظرفیت بزرگ دانشمندان کشور بویژه دانشگاه تبریز اشاره کرد و گفت: با وجود شما نباید در کشور ما کاستی وجود داشته باشد زیرا به هر حوزه از علم که وارد شوید منشا تحولات بزرگ خواهید شدلذا از شما اساتید میخواهم دست اندرکاران اجرایی کشور را یاری نمایید.

استفاده از ظرفیت های بالفعل و بالقوه برای بی نیازی دانشگاه تبریز از بودجه، با بهره گیری از کارآفرینان و ارتباط با صاحبان صنعت و ایجاد اتاق های فکری از دیگر مبحث هایی بود که توسط حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد مطرح شد.

ابوترابی فرد در پایان سخنان خود متذکر شد: متاسفانه صد سال است که ما نفت می فروشیم و تحولی لازم است تا با تبدیل نفت خام به فرآورده های نفتی، آن را با ۱۰۰ برابر ارزش افزوده بفروشیم که این امر با مدیریت صحیح، در فاصله کوتاه زمانی دست یافتنی است.

سرعت بالای توسعه علمی در دانشگاه تبریز

محمدرضا پور محمدی، رییس دانشگاه تبریز نیز در این آیین گفت: دانشگاه تبریز تنها به خاطر قدمت، دومین دانشگاه کشور نیست بلکه به لحاظ کارکرد و نقش های مهم در عرصه های مختلف پیش از انقلاب، انقلاب، دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس نام دانشگاه تبریز همواره درخشیده است.

وی افزود: در دانشگاه تبریز توسعه علمی سرعت بیشتری گرفته است و در طی یک سال، ۳۶ رشته جدید تصویب شده است، ضمن آنکه افزایش ۳۰ درصدی تولید مقالات علمی و امضای تفاهم نامه همکاری با ۵۰ دانشگاه خارجی از پیشرفت این دانشگاه خبر می دهد که سعی داریم تا دانشگاه تبریز را بین المللی کنیم.

پور محمدی متذکر شد: ما در حوزه علم، سمیعی ها، هشترودی ها و حسابی ها داشتیم و ادعا می کنیم که تمام سعی خود را می کنیم تا دانشگاه تبریز را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم و برای مطرح کردن دانشگاه در دنیا، باید آن را رقابتی کنیم و به سمت دانشگاه کارآفرین سوق دهیم.

وی افزود: برای متحول کردن دانشگاه تبریز عزم و اراده وجود دارد که این عزم با وجود اساتید مطرح جهانی در دانشگاه ما، دست یافتنی است، البته این دانشگاه به خاطر قدمت، امکانات سخت افزاری و آزمایشگاهی ما نیاز به نوسازی دارد که مساعدت دولتمردان را می طلبد.