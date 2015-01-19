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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۷

روح الامینی:

شهردار از مناطق مختلف کرمان بازدید کرد/آماده باش 650 نیرو

شهردار از مناطق مختلف کرمان بازدید کرد/آماده باش 650 نیرو

کرمان - جانشین معاون خدمات شهری شهرداری کرمان از آماده باش کلیه نیروهای شهرداری به منظور انجام عملیات برف روبی در سطح شهر کرمان خبر داد.

امین روح الامینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش سه میلی متری در شهر کرمان، گفت: دمای هوای شهر کرمان امروز منفی یک درجه بود که به هفت درجه افزایش می یابد.

وی ادامه داد: حدود 650 نیرو در مناطق شهرداری بصورت آماده باش قرار دارند .

این مسئول با بیان اینکه در هر منطقه شهری یک خودروی برف روب مستقر شده است، ادامه داد: از دقایق اولیه امروز عملیات برف روبی در خیابان های اصلی و پیاده روهای خیابان های اصلی آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه به میزان کافی شن و نمک در شهرداری های مناطق دپو شده است، ادامه داد: میزان بارندگی تا کنون به حدی نبوده است و نیازی به استفاده از شن و نمک نبوده است .

این مسئول یادآور شد: از دقایق اولیه صبح شهردار کرمان اقدام به بازدید از سطح شهر کرد و تقاطع های غیرهم سطح از نقاط مهم جزء اولین نقاطی بود که عملیات برف روبی آن انجام شد.

وی با بیان اینکه با توجه به آمار اداره کل هواشناسی استان دمای هوای امشب در کرمان به صفر درجه می رسد و یخبندان خواهیم داشت، افزود: نیروها بصورت آماده باش هستند تا نسبت به بازسازی معابر و جلوگیری از یخ بندگی آنها اقدام کنند.

وی از شهروندان خواست: در صورت امکان فردا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند .

کد مطلب 2468048

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