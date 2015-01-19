مجلس با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و خودگرانی مخالف است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله نوروزی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مجلس با طرح واگذاری مدارس دولتی به غیردولتی و خودگردان مخالف است.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس تاکیدکرد: آموزش و پرورش یکی از دستگاه های حساس کشور است که نمی توان سرنوشت آنرا خودسرانه رها کرد.

وی افزود: هدف آموزش و پرورش رشد، تعالی و آموزش و پرورش انسان است و نمی توان آن را بدون کارشناسی و مطالعه واگذار کرد.

عضو فراکسیون فرهنگی مجلس گفت: واگذاری مدارس دولتی در قالب بسته های حمایتی شانه خالی کردن آموزش و پرورش از تامین هزینه ها و بی توجهی به تعلیم و تربیت است.

وی تصریح کرد: خانواده های گلستانی نسبت به اجرای این طرح گلایه های زیادی دارند.

نوروزی یادآور شد: مدارس غیرانتفاعی از زمانی که از آموزش و پرورش نیروی انسانی تامین نشدند متاسفانه نارضایتی زیادی دارند که لازم است آموزش و پرورش نظارت بیشتری کند.

وی خاطرنشان کرد: قطع به یقین سرنوشت مدارس در قالب بسته های حمایتی هم به این مدارس پیوسته که باعث آسیب به آموزش و پرورش می شود.