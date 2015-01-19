اجرای طرح حفظ موضوعی قرآن در ۲۸ مدرسه قم

جلال خدامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات قرآن در مدارس قم در مرحله آموزشگاهی به اتمام رسیده است و مرحله شهرستانی آن نیز همزمان با دهه مبارک فجر در هفت ناحیه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۲ هزار نفر در مرحله دوم مسابقات قرآن شرکت خواهند کرد.

رئیس اداره امور قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش قم گفت: مرحله استانی مسابقات قرآن در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: رشته های مسابقات شامل حفظ، قرائت، مفاهیم، تفسیر قرآن کریم، همچنین در حوزه عترت شامل نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مداحی و در حوزه نماز شامل احکام، اذان و انشانی نماز می‌شود.

خدامحمدی گفت: طرح حفظ موضوعی قرآن از ابتدای بهمن‌ماه در ۲۸ آموزشگاه سطح استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: به دانش آموزانی که در این طرح شرکت می‌کنند کتابچه حفظ موضوعی داده می‌شود.

رئیس اداره امور قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش قم اضافه کرد: این طرح تا پایان اسفند ماه ادامه دارد و در فروردین ماه سال ۹۴ نیز جشنواره پایانی آن برگزار می شود.

وی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح ترغیب دانش آموزان به حفظ و آشنایی آنها با مفاهیم قرآن است.