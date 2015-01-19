مدل کارمزدی جدید بانک مرکزی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد رقم پیشنهادی بانک مرکزی در تعیین کارمزد دستگاههای کارتخوان فروشگاهی به شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی مدل کارمزدی جدیدی را تعیین کرده است، البته نمیتوانم رقم دقیقی را اعلام کنم، زیرا رقم خاصی برای آن مشخص نیست.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اشاره به اینکه پیشنهاد این بانک در نظر گرفتن حدود 12 فاکتور مختلف در تعیین کارمزدها است، گفت: تعداد تراکنشها، اهمیت فروشنده، نوع فروشنده، مبلغ هر تراکنش و... در تعیین کارمزدها مدنظر قرار میگیرد و الگوی پیچیدهای است.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال، کارمزد دریافتی در مقابل مبلغ رقم ناچیزی خواهد بود و نه فروشنده و نه دارنده دستگاه کارتخوان هیچ نگرانیای در این زمینه نداشته باشند اما این رقم دریافتی میتواند به روز رسانی سیستم را ساماندهی کند.
حکیمی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی قصد دارد کارمزدها را در ایام پایانی سال که میزان تراکنشها بالا است و ممکن است نارضایتیهای اجتماعی را در بر داشته باشد، پیادهسازی کند؟ گفت: زمان اجرایی شدن این طرح توسط شورای پول و اعتبار مشخص خواهد شد اما به هر حال، هرگونه حرکتی خارج از در نظر گرفتن دغدغهها و الزامات اجتماعی نخواهد بود. کارمزدها در دستور کار شورای پول و اعتبار است و از دستور کار خارج نشده و امیدواریم در ایام آتی در شورا مطرح شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، نسبت اسکناس به نقدینگی را در پایینترین حد خود و در حد 7 درصد اعلام کرد و گفت: در دهه اخیر با وجود اینکه نقدینگی 10 برابر شده اما تعداد چکها نهتنها رشد نکرده بلکه رو به کاهش گذاشته است، همچنین در 10 سال اخیر با وجود اینکه به سمت افزایش تراکنشهای الکترونیکی پیش رفتهایم اما نسبت آن به اسکناس در گردش فقط در حد یک درصد کاهش داشته است و از 27 درصد به حدود 26 درصد رسیده است.
ورود کارتهای اعتباری جدید به بازار
حکیمی در بخش دیگری از صحبتهای خود از آغاز ورود کارتهای اعتباری با مکانیزمها و سازوکار جدید به بازار خبر داد و گفت: این اقدام در پی نارضایتیهایی است که مردم نسبت به خدماترسانی نظام بانکی داشتند مبنی بر اینکه بانکها پول آنها را به صورت خورد میگیرند و به سرمایهگذاران بزرگی میدهند.
وی با اشاره به انجام آسیبشناسی توسط بانک مرکزی در این زمینه، تصریح کرد: براساس مدل پیشنهادی بانک مرکزی در این زمینه، سیستم بانکی به نقطهای خواهد رسید که رضایتمندی اجتماعی در کنار پایداری را رقم خواهد زد. پیش از این قرار بود میزان کارتهای اعتباری به 40 درصد برسد، یعنی 80 تا 100 میلیون کارت اعتباری در جامعه وجود داشته باشد اما متاسفانه این تعداد هماکنون 2 میلیون کارت است. در عین حال، در سال 86 دولت مصوبهای داشت که براساس آن، نظام بانکی ملزم بود کارتهای اعتباری را به میزان کافی گسترش دهد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی در سال آینده را گسترش کارتهای اعتباری اعلام و بیان کرد: یکی از مسائل مطرح در این زمینه بحث شرعی آن بود اما باید گفت که مدل استاندارد کارتهای اعتباری نباید تناقضی با کارت اعتباری داشته باشد ولی شاید مدلی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، شبههدار باشد که در همایش هفته آینده بانک مرکزی مورد بررسی قرار میگیرد. کارت اعتباری استاندارد، کارتی است که مسائل فقهی و شرعی آن به راحتی قابل حل باشد.
حکیمی همچنین در مورد نقشه راه بانک مرکزی گفت: در مرداد امسال این موضوع به اتمام رسید و دستاوردها ارائه شد و الگویی براساس آن ترسیم شد که سایر نهادها و موسسات اعتباری هم بتوانند نقشه راهی برای خود ترسیم کنند.
وی از به روزرسانی سامانه چکاوک در آخرینبار در روز جمعه هفته گذشته خبر داد و گفت: از روز شنبه تاکنون هیچ مشکلی در این سامانه مشاهده نشده است.
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