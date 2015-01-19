اپلیکیشن تلفن همراه ویژه حفظ سلامت نابینایان

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای گذشته فناوری های کاربردی متنوعی برای کمک به نابینایان یا کم بینایان در حین عبور از پیاده رو و خیابان ارایه شده است اما همواره مشکلی کوچک اما آزاردهنده باقی بوده و آن شاخ و برگ درختانی است که هر لحظه ممکن است به سر و صورت فرد آسیب برسانند.

سگ های آموزش دیده و عصای سفید دو ابزار مناسبی هستند که به نابینا یا کم بینا کمک می کنند تا با موانع روی زمین برخورد نکنند و حالا کمی بالاتر یعنی ارتفاعی که با صورت فرد همطراز است این وظیفه به اپلیکیشن جدید تلفن های همراه هوشمند محول شده است.

دانشمندان علوم رایانه در اسپانیا این فناوری جدیدی را که تشخیص موانع هوایی (Aerial Object Detection) نام دارد ارایه کرده اند. این سیستم کاربردی به راحتی می تواند فرد را از نزدیک شدن به هر مانع هوایی از جمله شاخ و برگ برنده درختان آگاه سازد.

کاربر برای استفاده از قابلیت های این فناوری جدید تنها باید تلفن همراه را همچون گردنبند از گردن خود آویزان کند و این درحالی است که دوربین آن باید رو به جلو باشد.

این فناوری جدید بر اساس اپلیکیشنی که از پیش بر روی تلفن همراه نصب شده به طور خودکار بر مبنای فاصله سنجی یا تشخیص موانع عمل می کند. به عنوان مثال در محیط داخل خانه و در حالی که فرد تلفن همراه را به گردن آویخته، نزدیک شدن وی به دیوار یا درهای باز کابین آشپرخانه بر اساس سیستم فاصله سنجی صورت می گیرد که در این لحظه صدای بوق مخصوصی منتشر شده یا ارتعاش محسوسی توسط تلفن همراه تولید می شود و فرد از برخورد احتمالی با دیوار یا درها مطلع می گردد.

در حالت "تشخیص موانع" نیز سیستم از دوربین سه بعدی تلفن همراه برای اسکن موانع پیش رو استفاده می کند. در این وضعیت شاخه درخت تبدیل به ابری از نقاط ریز می شود و بدین ترتیب دوربین دستگاه عمق تصویر را درک و از روی آن فاصله فرد با شاخه را محاسبه می کند. همزمان حسگرهای حرکتی تلفن همراه سرعت راه رفتن نابینا یا کم بینا را محاسبه و با تطبیق این دو در زمان مناسب هشدار لازم را اعلام می کند.