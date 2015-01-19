را ه اندازی نخستین سیرک بدون حیوان در کشور

شهرام امیر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود:در ادامه کمپین سیرک نه که در بسیاری از استان ها عملیاتی شد ظرف دو روز آینده برای نخستین بار در کشور سیرکی بدون حضور حیوانات و آزار آنها در کشور برگزار می شود.

به گفته وی، این سیرک که با حمایت دیده بان حقوق حیوانات راه اندازی می شود نمونه ترویجی و عملیاتی است برای کسانی که تصور می کنند سیرک بدون حیوانات امکان پذیر و سود آور نیست.

شریفی با اشاره به اینکه اصفهان جز نخستین استان هایی بود که به کمپین سیرک نه پیوست اظهار داشت: در حال حاضر این استان نخستین استانی است که سیرک بدون حیوان در آن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه دیده بان حقوق حیوانات بر تمام مراحل اجرای این سیرک نظارت دارد تصریح کرد: تهیه کننده این سیرک همان کسی است که سیرک قشم را بر پا کردکه پس از رسانه ای شدن آزار تعداد زیادی شیر در قفس های سیرک برای جبران مافات اقدام به برگزاری نخستین سیرک بدون حیوانات کرده است.

به گزارش مهر، روز ملی حمایت از حیوانات بر اساس دو روایت ۲۶ دی ماه و دوم بهمن ماه است که بسیاری از فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات اقدامات حمایتی خود را در یک هفته مابین این دو روز انجام می دهند.