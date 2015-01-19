به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ورود اندیشه های استعماری و نقش استعمارگران و جماعت منورالفکر در تربیت و تدوین نیروی انسانی و محتوای مورد نظر غرب و استعمار غربی در ایران؛ عملاً علوم انسانی از مبدأ «خدامحوری و تفکر اسلامی» فاصله گرفت و علومی با مبدأ انسان محوری (اومانیسم) در دانشگاه ها و مدارس کشور جایگزین شد. اتفاقی که در طول یک قرن و نیم گذشته صدمات فرهنگی بسیاری به ایران و ایرانی زده است.

در این میان علم تاریخ هم از این سیل خانمان برانداز در امان نمانده و با آموزه های استعماری به دام «انسان محوری» و فاصله گرفتن از تفکر اسلامی افتاد. به طوری‌که تاریخ نگاری که قبل از دوره قاجار مبتنی بر تفکر اسلامی بود و مبدأ شروع روایت هر مورخ از هبوط حضرت آدم بر روی زمین و سپس بیان تاریخ انبیاء و احوال ایشان آغاز می‌شد؛ بعد از چاپ کتاب «تاریخ ایران» نوشته سرجان ملکم –وابسته نظامی انگلیس در ایران-، الگوی تاریخ نویسی به تبعیت از وی تغییر کرد و به جای مبدأ شدن تاریخ انبیاء الهی، تاریخ موهوم باستان از مرحله ورود آریائی‌ها به ایران مبدأ روایت‌گری تاریخ شد. اتفاقی که نتیجه آن حذف فلسفه تاریخ از نگاه قرآن و اهل بیت –علیهم السلام-، در مقابل مبنا قرار گرفتن فلسفه تاریخ غربی شد.

در این راستا گروه تاریخ بانوان موسسه اشراق نشست تخصصی «انبیاء، حلقه مفقوده تاریخ» را برگزار می‌کند. این نشست با حضور دکتر احمد رهدار و دکتر محمد هادی همایون چهارشنبه اول بهمن ۱۳۹۳ در محل موسسه اشراق برگزار می‌گردد.