به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر، فریده مواجی با اعلام این خبر گفت: برخی از واحدهای تولیدی مبادرت به تولید رب گوجه‌فرنگی رقیق کرده و آن را تحت عنوان پوره گوجه‌فرنگی عرضه می‌کنند.

رئیس اداره اجرای استاندارد و کنترل کیفیت استان بوشهر افزود: طبق تعریف مندرج در استاندارد پوره، این فرآورده از خرد شدن و الک کردن گوجه‌فرنگی و تغلیظ آن به دست می‌آید و دامنه کاربرد آن تنها برای مصارف صنعتی و به عنوان ماده اولیه مجاز است و در بسته‌بندی‌های زیر ۵۰ کیلوگرم و فله‌ای غیرقانونی و مصرف آن برای خانوار غیرمجاز است.

مواجی همچنین به دقت در مصرف رب گوجه‌فرنگی‌های رقیق اشاره کرد و اظهار داشت: در این فرآورده به علت بریکس پایین و فسادپذیری بالا پس از باز شدن، بسته‌بندی‌های مجاز باید تا وزن یک کیلوگرم از جنس شیشه و یا وزن ۵۰۰ گرم در قوطی فلزی باشد و عرضه این فرآورده در بسته‌بندی‌های غیر از موارد مطرح شده نیز غیرقانونی است.

این مقام مسئول یادآور شد: اداره کل استاندارد استان بوشهر طی اجرای طرحی فوری از تاریخ چهارم بهمن ماه امسال، اقدام به جمع‌آوری فرآورده‌های غیراستاندارد گوجه‌فرنگی از سطح بازار این استان خواهد کرد.