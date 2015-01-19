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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

مواجی خبر داد:

جمع‌آوری فرآورده‌های غیراستاندارد گوجه‌فرنگی از بازار بوشهر

جمع‌آوری فرآورده‌های غیراستاندارد گوجه‌فرنگی از بازار بوشهر

بوشهر - رئیس اداره اجرای استاندارد و کنترل کیفیت استان بوشهر از غیرقانونی بودن عرضه فرآورده‌هایی تحت عنوان پوره گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی رقیق برای مصارف خانگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر، فریده مواجی با اعلام این خبر گفت: برخی از واحدهای تولیدی مبادرت به تولید رب گوجه‌فرنگی رقیق کرده و آن را تحت عنوان پوره گوجه‌فرنگی عرضه می‌کنند.

رئیس اداره اجرای استاندارد و کنترل کیفیت استان بوشهر افزود: طبق تعریف مندرج در استاندارد پوره، این فرآورده از خرد شدن و الک کردن گوجه‌فرنگی و تغلیظ آن به دست می‌آید و دامنه کاربرد آن تنها برای مصارف صنعتی و به عنوان ماده اولیه مجاز است و در بسته‌بندی‌های زیر ۵۰ کیلوگرم و فله‌ای غیرقانونی و مصرف آن برای خانوار غیرمجاز است.

مواجی همچنین به دقت در مصرف رب گوجه‌فرنگی‌های رقیق اشاره کرد و اظهار داشت: در این فرآورده به علت بریکس پایین و فسادپذیری بالا پس از باز شدن، بسته‌بندی‌های مجاز باید تا وزن یک کیلوگرم از جنس شیشه و یا وزن ۵۰۰ گرم در قوطی فلزی باشد و عرضه این فرآورده در بسته‌بندی‌های غیر از موارد مطرح شده نیز غیرقانونی است.

این مقام مسئول یادآور شد: اداره کل استاندارد استان بوشهر طی اجرای طرحی فوری از تاریخ چهارم بهمن ماه امسال، اقدام به جمع‌آوری فرآورده‌های غیراستاندارد گوجه‌فرنگی از سطح بازار این استان خواهد کرد.

کد مطلب 2468069

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