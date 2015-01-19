توانمندی های استان گیلان در حوزه صنعت و معدن عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت علی منتظری گفت: جشنواره و نمایشگاه بزرگ توانمندی های حوزه صنعت، معدن و تجارت گیلان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارك فجر سال جاری در استان برگزار می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اعلام این مطلب افزود: این نمایشگاه از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۰ بهمن ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه های استان گیلان برگزار می شود.

منتظری گفت: در نمایشگاه مذكور بیش از ۲۰۰ واحد عمده تولیدی، صنفی و شركتهای منتخب پخش كالا در استان حضور خواهند داشت.

وی تصریح كرد: از اهداف مهم این برنامه ارائه آخرین دستاوردها و ظرفیتهای استان در عرصه تولید و تجارت و ترویج فرهنگ مصرف كالاهای تولید داخل می باشد.

وی افزود: برنامه یاد شده بر اساس سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت و رهنمودهای استاندار محترم گیلان برگزار شده و برای اولین بار بصورت جامع تمامی دست اندركاران و فعالان اقتصادی از حوزه تولید شركتهای پخش و واحدهای صنفی كه نمایانگر روند تولید تا مصرف كالا می باشند در این نمایشگاه بصورت یكجا حضور خواهند داشت.

منتظری همچنین گفت: در حوزه صنعت و معدن پیگیر حضور واحدهای شاخص استان به ویژه واحد تولیدی محصولات غذایی، صنایع نساجی، محصولات سلولزی، صنایع دارویی و بهداشتی، قطعه سازی خودرو، صنایع معدنی و صنایع نوین هستیم و در حوزه اصناف نیز عمدتاً واحدهای صنفی تولیدی در عرصه پوشاك، كیف و كفش، مواد غذایی و پروتئینی و لوازم منزل در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

وی افزود : با هدف سهولت تامین مایحتاج شهروندان محترم و نیز عرضه محصولات تولیدی كشوری و استانی، فروش فوق العاده محصولات مذكور نیز با تخفیفات ویژه و قیمتهای مناسب در این نمایشگاه صورت می پذیرد.

منتظری تصریح كرد: در كنار نمایشگاه مذكور فضای مناسبی نیز برای برگزاری نمایشگاه منطقه ای نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با مشاركت استانداری گیلان و با حضور بانوان كارآفرین و تولید كننده از چندین استان با محوریت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در نظر گرفته شده است.