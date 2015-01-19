سیستان دچار مرگ تدریجی شده است

سید باقر حسینی در گفتگو با مهر بیان داشت: به دلیل خشکسالی های احداث شده و مستمر متاسفانه بسیاری از روستاهای منطقه در محاصره شن های روان هستند و حتی وسایل و تجهیزات لازم برای ماسه برداری در منطقه وجود ندارد.

وی ادامه داد: تاخیر در انجام تثبیت شن‌های روان پیامدهای ناگواری را برای مردم سیستان در پی داشته است و لذا مردم سیستان از بروز و شیوع بیماری‌های تنفسی در رنج هستند.

رئیس فراکسیون احیای تالاب هامون با تاکید بر اینکه دولت باید برای مردم سیستان امتیازی برای زندگی در این منطقه در نظر بگیرد ادامه داد: تاکنون بارها در ارتباط با ریزگردها در مجلس اخطار قانونی داده شده و خواستار در نظر گرفتن حق ریزگردها و امتیازات مختلف به مردم شدیم اما تاکنون اقدام قابل توجهی انجام نشده است.

حسینی بیان داشت: حرکت شن‌های روان برای ساکنان این شهرستان مشکل‌ساز شده است و خسارات زیادی به بخش‌های کشاورزی این شهرستان وارد کرده است.

وی ابتلای مردمان این منطقه به بیماری های تنفسی و چشمی، از بین رفتن منابع اقتصادی و کشاورزی و سیل مهاجرت به سایر استان های کشور و خالی شدن روستا ها از سکنه را تنها بخشی از مشکلات این منطقه عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید برای اجرای طرح های بیابان زدایی و مهار شن های روان در حاشیه دریاچه خشکیده هامون تلاش مضاعفی را در دستور کار خود قرار دهند ادامه داد: دولت باید مصوبه تثبیت شن‌های روان اراضی حاشیه تالاب هامون را به مرحله اجرا بگذارد.

وی یاداور شد: مسئولان استان تاکنون هیچ اقدامی برای رفع آلایندگی در سیستان انجام نداده‌اند و به رغم قول های مکرر برای رفع مشکلات مردم این منطقه این وعده ها بی نتیجه بوده است.

نماینده مردم شهر های زابل، هیرمند، نیمروز، هامون و زهک با بیان اینکه نجات تالاب هامون نیازمند راهکاری جامع است بیان داشت: با توجه به اینکه ماسه بادی‌های منتشر شده بر اثر خشک شدن دریاچه هامون خطری به مراتب بیشتر از وبا دارد لذا مردم اطراف دریاچه دچار مرگ تدریجی شده‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای احیای تالاب هامون ادامه داد: معضل تالاب هامون محدود به استان سیستان و بلوچستان نیست و بخشی از پاکستان و افغانستان نیز از طوفان گرد و غبار این تالاب آسیب می‌بیند لذا باید به جنبه بین‌المللی آن توجه شود در حالی که تاکنون در این زمینه اقدام جدی صورت نگرفته است.

وی بیان داشت: موضوع اصلی حقابه تالاب هامون باید با استفاده از طرفیت های بین المللی در دستور کار قرار گیرد و تا زمانی که نتوان این حق را اخذ کرد راهکار دیگری را نمی‌توان به کار گرفت.